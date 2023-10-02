Tesla, 2023 Yılında Kaç Araç Ürettiğini Açıkladı!

Tesla, elektrikli araç üretimindeki iddiasını tüm dünyaya kanıtladı. Şirketin araç üretimi konusundaki hedefleri de ortada. Hatta yeni fabrikasını kurmak istediği ve bu konuda Türkiye'yi de göz önünde bulundurduğunu biliyoruz.

Geçen yıllara göre Tesla'nın araç üretiminde gözle görülür bir artış var. İşte şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre Tesla'nın 2023 yılındaki üretim sayısı...

Geçen Yıla Göre Artış Var!

Tesla'nın açıkladığı resmî verilere göre şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplamda 435.059 araç teslimatı yaptı. Bu rakam yalnızca şirketin araç dağıtım sayısı, henüz bu dağııtmlardan ne kadar kazandığını bilmiyoruz. Ancak yakında bununla iligli de bir açıklama gelecektir.

Bu yılın üçüncü çeyreğine baktığımızda şirketin 430.000’den fazla araç ürettiğini ve 435.000’den fazla araç teslimatı yaptığını görüyoruz. Bu verilere baktığımızda şirketin bu yılki çeyrek sonucu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6’lık bir düşüş yaşadı.

Yıllık bazda değerlendirdiğimizde ise yüzde 26,5’lik bir artış görüyoruz. 2023 yılının son çeyreğinde şirketin en çok ABD, Çin ve Almanya fabrikalarında Model serisi araç ürettiği açıklandı.

Türkiye'deki verilerde ise Model Y’den toplam 416 bin 800 adet ürettiği ve 419 bin 74 adet sevkiyat yaptığı görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 milyonuncu aracını ürettiğini açıklayan Tesla önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi görünüyor.

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