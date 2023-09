Tesla'dan 5 Milyonuncu Araca Özel Paylaşım!

Elektrikli otomobil firması Tesla, yaptığı X paylaşımı ile 5 milyonuncu araçlarını ürettiğini duyurdu. Bu başarıyı Elon Musk'ta X üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support!