Tesla'dan 5 Milyonuncu Araca Özel Paylaşım!

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla büyük bir başarıya imza attığını duyurdu. Bu başarıdaki etkenler ve daha fazlası... İşte tüm detaylar!

Buse Erdoğan
Buse Erdoğan -

Elektrikli otomobil firması Tesla, yaptığı X paylaşımı ile 5 milyonuncu araçlarını ürettiğini duyurdu. Bu başarıyı Elon Musk'ta X üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

En Hızlı Üretim

Çin'de açılan fabrikanın bu başarıdaki etkisi ortada. Gigafactory Shanghai adı verilen fabrikası ile iç pazara araç sağlaması yanında dış pazarlara çok sayıda Model 3 ve Model Y gönderen şirket, geçtiğimiz haftalarda Çin fabrikasından iki milyonuncu aracı çıkartmış durumda.

2019’un sonunda açılan ve hızla büyüyen fabrika, firmanın gelirlerini artırma ve daha fazla kişiye araç ulaştırma konusunda en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Tesla’nın Çin fabrikası paylaştığı video ile gündeme gelmişti. Bu video kapsamında aktarıldığı kadarıyla Gigafactory Shanghai’da her kırk saniyede bir araç üretiliyor.

 Üretim seviyesinin de işaret ettiği üzere çok büyük olan ve çok sayıda çalışanı olan Gigafactory Shanghai, tedarikçilere yakınlık üzerinden en kilit fabrika konumunda.

Tesla Otomobil Türkiye'de Satılsaydı Ne Kadar Olurdu?
Otomobil

Tesla Otomobil Türkiye'de Satılsaydı Ne Kadar Olurdu?

Tesla otomobil Türkiye'de satılsaydı ne kadar olurdu? Tesla Türkiye fiyatları özellikle Tesla otomobillerin Türkiye'ye geleceğine yönelik ifadelerin ardından merak edilmeye başlandı.

Siz Tesla'nın bu hızı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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