Tesla'dan 5 Milyonuncu Araca Özel Paylaşım!

Elektrikli otomobil firması Tesla, yaptığı X paylaşımı ile 5 milyonuncu araçlarını ürettiğini duyurdu. Bu başarıyı Elon Musk'ta X üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support! — Tesla (@Tesla) September 16, 2023

En Hızlı Üretim

Çin'de açılan fabrikanın bu başarıdaki etkisi ortada. Gigafactory Shanghai adı verilen fabrikası ile iç pazara araç sağlaması yanında dış pazarlara çok sayıda Model 3 ve Model Y gönderen şirket, geçtiğimiz haftalarda Çin fabrikasından iki milyonuncu aracı çıkartmış durumda.

2019’un sonunda açılan ve hızla büyüyen fabrika, firmanın gelirlerini artırma ve daha fazla kişiye araç ulaştırma konusunda en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Tesla’nın Çin fabrikası paylaştığı video ile gündeme gelmişti. Bu video kapsamında aktarıldığı kadarıyla Gigafactory Shanghai’da her kırk saniyede bir araç üretiliyor.

Üretim seviyesinin de işaret ettiği üzere çok büyük olan ve çok sayıda çalışanı olan Gigafactory Shanghai, tedarikçilere yakınlık üzerinden en kilit fabrika konumunda.

Siz Tesla'nın bu hızı hakkında ne düşünüyorsunuz?