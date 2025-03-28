Tesla Yeni Otomobili İçin Türkiye'de Test Sürüşlerine Başladı!

Tesla'nın 2025 yılın başında piyasaya sürdüğü yeni Juniper kod adlı 2025 Model Y, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunuldu. Yenilenen tasarımı ve güçlendirilen performansı ile büyük bir kesimin beğenisini kazanan araç için heyecanla beklenen test sürüşleri de kısa bir süre önce başladı.

ABD merkezli teknoloji devi, yaptığı yeni açıklamada 2025 Tesla Model Y aracının ülkemizde satışa sunulan Long Range versiyonları için test sürüşlerinin resmen başladığını duyurdu.

2025 Tesla Model Y, Test Sürüşleri İçin İstanbul, Ankara ve İzmir'de

Tesla'nın yenilenen Model Y aracını deneyimlemek isteyen otomobil meraklıları için test sürüşü süreci resmen başladı. Müşteriler, test sürüşü için Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden randevu alabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan Tesla yetkili noktalarında gerçekleştirilecek bu test sürüşleri, kullanıcılara aracın yeniliklerini yakından görme fırsatı sunacak.

Şu an için yalnızca Long Range Dört Çeker versiyonlarıyla ülkemize ayak basan 2025 Model Y'nin fiyatı 3.465.581 TL ile 3.638.035 TL aralığında değişim gösteriyor. Daha uygun fiyatlı Standard Range modelinin ise mayıs-haziran aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yeni Model Y, önceki nesle göre önemli gelişmelerle geliyor. Bu yeniliklerden bazıları ise şu şekilde:

• Aerodinamik özellikleri geliştirilmiş yeni tasarım

• Tamamen yenilenen iç mekan

• Standard Range versiyonunda 62,5 kWh LFP batarya ile 500 km menzil

• Long Range versiyonlarda 586-600 km aralığında menzil

• NMC batarya seçeneği

• Gelişmiş hızlı şarj desteği

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