Elon Musk'tan Sevindiren Haber: Tesla Araçları 2025 Yılında Büyük Oranda Ucuzlayabilir!

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Tesla, yılın üçüncü yatırımcı toplantısında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Firma, düzenlediği etkinlikte önemli mali başarılara imza atıldığı ifade ederken, 2025 yılında daha uygun fiyatlı araçların piyasaya sürüleceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Tesla Araçları, Üretim Maliyetlerinin Azalması Nedenilye Uygun Fiyatlardan Satışa Sunulacak

Elektrikli otomobil sektörünün önemli üreticilerinden Tesla, yeni araç almak isteyen tüketicileri epey mutlu edecek yeni müjdelerle gündeme geldi. Firma, yılın üçüncü çeyreğindeki finansal raporları açıklamak için düzenlediği yatırımcı toplantısında önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Tesla modellerinin daha uygun fiyatlı olacağını duyurdu.

Kısa bir süre önce düzenlenen yatırımcı toplantısında önemli açıklamalarda bulunan CEO Elon Musk, şirketin bu çeyrekte beklentileri aşan bir kazanç sağladığını ve araç üretim maliyetlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Uzun bir süredir markanın araçların fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar attığını belirtlen Musk, maliyetlerdeki azalmaların yakında otomobillerin etiketlerine yansıyacağını ifade etti.

Ünlü milyarder, yaptığı açıklamada araç başına ortalama üretim maliyetinin şirket tarihindeki en düşük seviyeye yani 35.100 dolara gerilediği duyurdu. Musk, bununla birlikte yeni piyasaya sürülecek otomobillerin, hem eski fabrikalarda hem de firmanın geliştirdiği yeni platformlarda üretilebildiğini söyledi.

CEO, bu bağlamda 2025'in ilk yarısında üretilecek yeni Tesla otomobillerinin daha uygun fiyat etiketleriyle satışa sunulabileceğini açıkladı. Pek çok kişiye göre uzun yıllardır beklenen bütçe dostu yeni Tesla modeli 2025 yılında piyasaya sürülebilir ve hatta şirketin varolan modellerinde de önemli fiyat düşüşleri yaşanabilir.

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