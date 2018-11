Tesla Araçları Sahiplerini Evcil Bir Hayvan Gibi Takip Edecek

Tesla CEO’su Elon Musk, yakında yayınlanacak yazılım güncellemesi sayesinde Tesla araçlarının sahiplerinin yanına gidebileceğini söyledi.

Elektrikli otomobil devinin patronu kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesla’nın yeni gelişmiş çağrı özelliği, araçlarınızın sizi bir evcil hayvan gibi takip etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Musk’ın araç sahiplerine müjdesi yalnızca bununla sınırlı değil. Otomatik park etme teknolojisinin yeni versiyonunun altı hafta içinde hazır olacağını söyleyen başarılı girişimci, “Tesla Summon özelliği 6 hafta içinde hazır! Sadece bir yazılım yükseltmesi olmasından kaynaklı otopilot özelliğine sahip son iki yılda ürettiğimiz tüm arabalar için kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

Bu özellik sayesinde Tesla otomobilleri, otoparkta boş bir yer bulmak için kendi başlarında dolaşabilecekleri gibi, etraftaki tabelaları da okuyabilecekler. Sürücüler, araçlarını akıllı telefonlarına yükledikleri Tesla uygulamasını kullanarak bu özellikten yararlanabilecek.

Tesla advanced Summon ready in ~6 weeks! Just an over-the-air software upgrade, so will work on all cars made in past 2 years (Autopilot hardware V2+).