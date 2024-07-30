Tesla'dan Müşterilere Kötü Haber! 1,8 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırdı

Elektrikli araç devi Tesla, 1,8 milyon aracı geri çağırarak şirket tarihindeki en büyük geri çağırmalardan birini gerçekleştirdi.

Bu kez sorunun araçların kaputlarının beklenmedik bir şekilde açılmasından kaynaklı olduğu söylendi. Peki Tesla, bu sorunu çözmek için müşterilere nasıl bir destek sundu? İşte ayrıntılar…

Bu Defa Araçların Kaputları Risk Altında

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, yazılımda tespit edilen bir hata nedeniyle kaputların güvenli bir şekilde kapalı olduğunu doğrulayamaması durumunda sürücü görüşünün engellenebileceği ve potansiyel kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Geri çağırma, 2021-2024 model yılları arasında üretilen Model 3, Model S ve Model X araçlarının yanı sıra, 2020-2024 model yılları arasındaki Model Y araçlarını kapsadı. Şirket, bu sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladığını belirtti.

Bu, Tesla için bu yılki ilk geri çağırma olayı değil. Daha önce, arızalı yedek kameralar, küçük uyarı ışığı metinleri, emniyet kemeri sorunları ve Cybertruck'larda görülen hatalı silecekler gibi çeşitli nedenlerle milyonlarca araç geri çağrılmıştı.

Sık sık yaşanan geri çağırma olayları, elektrikli araç pazarındaki lider konumundaki şirketin güvenilirlik konusunda soru işaretleri yaratmasına neden oluyor. Ancak Tesla, bu sorunları hızlı bir şekilde çözmek için yazılım güncellemeleri gibi çözümler sunarak durumu düzeltmeye çalışıyor.