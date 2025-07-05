Şaka Değil! Tesla'nın Yeni Şarj İstasyonu Bedava Sonsuz Enerjiye Sahip!

Tesla sürdürülebilir mobilite alanında önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Bu alanda yeni projelere imza atılırken bir yandan da şarj altyapısı genişletiliyor. Tabi şarj teknolojilerinde en çok destek alınan alan GES yani Güneş Enerji Santrallari ve teknolojileri oluyor. İşte Tesla tarafından kurulan sonsuz enerjiye sahip yeni şarj istasyonu! Detaylar haberimizde...

Tesla Tamamen Güneş Enerjisi İle Çalışan İstasyonunu Hayata Geçirdi!

Tesla sürdürülebilir ulaşım altyapısı hedefi doğrultusunda çok konuşulacak bir adım attı. Şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk Oasis Supercharger şarj istasyonu Kaliforniya’da hizmete açıldı. Şebekeden tamamen bağımsız şekilde çalışan bu istasyon "sonsuz enerji" hedefinin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 12 hektarlık bir alana yayılan devasa tesis tam kapasiteyle çalıştığında 168 şarj terminaline sahip olacak. Şu an için bu terminallerin yarısı yani 84 tanesi aktif olarak kullanılabiliyor. Diğer yarısı ile birlikte sürücüler için özel olarak hazırlanan dinlenme alanları ise yılın ilerleyen aylarında faaliyete geçecek.

Tesla Oasis istasyonu arazi üzerine yerleştirilen 11 megawatt gücündeki güneş panelleriyle donatıldı. Üretilen bu dev enerji doğrudan 10 adet Tesla Megapack bataryada depolanıyor. Her biri 39 MWh kapasitesine sahip bu bataryalar sayesinde tesis dışarıdan hiçbir enerji desteği almadan tamamen kendi elektriğiyle çalışıyor.

Kısacası Tesla sadece elektrikli araç üretmekle kalmıyor aynı zamanda bu araçların sürdürülebilir şekilde şarj edilebilmesi için de radikal çözümler geliştiriyor. Ve haberimizin başında da belirttiğimiz gibi bu noktada sonsuz enerji kaynağından yani Güneş'ten destek almayı da ihmal etmiyor.

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