Sıfırı İkinci Elinden Daha Ucuz! Tesla Fırsatçılığı Başladı!

Türkiye'de her dönem olduğu gibi ikinci elde de otomobil fırsatçılığı bitmiyor. Bu noktada fırsatçılık yapmak isteyen bazı kişiler gözünü Tesla modellerine dikti. 4 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 18.30'da sipariş oluşturulabilecek olan Model Y'leri sıfır fiyatından tam 800 bin TL daha pahalıya satıyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Fırsatçılığına Dikkat! Fiyatlar Cep Yakıyor!

Türk otomobil piyasasında son dönemlerde en konuşulan konu şüphesiz fırsatçılar. Zira stok adedi ve satış anlamında sıkıntıların yaşandığı dönemlerde pek çok fırsatçı galeri sahibi kişi araçları bayilerden toparlayıp tüketicilere fahiş fiyatlar ile sattı. Bu noktada bakanlıklar ve resmi kurumlar aracılığıyla önlemler alınmaya çalışılsa da el altından yapılan satışlar ile haksız kazanç elde edilmeye devam edildi.

Bu konuyla ilgili olarak gelen son bilgilere göz attığımızdaysa benzer sorunların Tesla Model Y'ler üzerinde yaşandığı görüldü. Zira bazı galeri sahipleri sıfır fiyatından 800 bin TL daha pahalı fiyatlara Tesla Model Y satışına başladı. Gerekçe olaraksa "hemen teslim almak isteyenler, beklemek istemeyenler için" cevabı verildi. Bu noktada otomobil piyasaları da büyük oranda etkileniyor.

Zira fiyatlarda yaşanan artışı gören araç sahipleride otomobillerini satarken yüksek fiyatlardan ilan girmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte piyasalarda genel bir yükseliş yaşanıyor ve tüketiciler yeni otomobil alırken zorluk yaşıyor. Hatta ikinci eline gücümüz yetmedi sıfır aldık gibi konuyu alaya alan söylemler de ortaya çıkıyor. Tabi her ne kadar komik olsa da bu söylemler aslında büyük bir sorunu gözler önüne seriyor.

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