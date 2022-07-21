Tesla Bitcoin Varlığının Dörtte Üçünü Sattı!

Geçtiğimiz günlerde Tesla yatırımcılarına ikinci çeyrek için mali rapor bildirildi. Raporda enflasyon ve şirketin genel ekonomik gerilemesine dair detaylar yer alırken Tesla'nın Bitcoin varlığının %75'ini sattığı bilgisi dikkat çekti.

Geçen yıl Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yaparak araçların satışında Bitcoin'i kabul edeceğini açıklayan Tesla, kripto para borsalarından umduğunu bulamamış gibi duruyor. Yaptığı yatırım sonrasında mart ayında Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye başlayan şirket, yalnızca 49 gün sonra kararından caydı. Önceki aylarda 1,2 milyar dolar olarak bildirilen dijital varlıkların son aylarda kripto para borsalarında yaşanan dalgalanmalar sonucu 218 milyon dolara kadar gerilediği bildirildi.

Tesla Kanamaya Devam Ediyor!

Geride bıraktığımız son iki senede Tesla hisselerinde büyük bir artış gözlemlenmişti. Fakat şirkette arka arkaya yaşanan sorunlar hem en büyük hisse sahibi CEO Elon Musk'ın hem de yatırımcıların para kaybetmesine neden oldu. Nisan ayında Twitter'ı satın alma girişimi için Tesla hisselerinin büyük bir çoğunluğunu satan Elon Musk, şirket içi dengesizliğe yol açtı. Daha sonrasında ise küresel ölçekte gelişen enflasyon ve çip krizi gibi sorunlar Tesla'nın üretim hatlarını yavaşlattı. Dönem sonu raporunda belirtilen değerlere göre Tesla'nın karı ilk çeyreğe göre %31 oranında düşüş gösterdi.

Gigafactory'lerde çalışan 500 işçinin işten çıkarılması sonucu büyük davalarla karşı karşıya kalan Tesla'da kan kaybı devam ediyor. Şirket içi küçülme kararı alan araba üreticisinin araba üretimi %15 azaldı ve ürün teslimatları yavaşladı. Tesla'nın Bitcoin varlıklarını satmasının arkasıda kripto para borsasındaki azalma trendi ve şirketin likit para akışı ihtiyacı olduğu düşünülüyor.