Tesla Endişeli: BYD, Satış Rekorları Kırmaya Devam Ediyor!

Otomobillerin günden güne elektriklendiği 2024 yılında Tesla ve BYD gibi markaların isimlerini sıklıkla duyuyoruz. Hatta sadece duymamakla birlikte, bu iki üreticinin arasında kıyasıya bir rekabetin olduğunu belirtmek gerek. Son raporlar, BYD'nin yeni bir satış rekoru kırdığını ortaya koyuyor.

BYD, Kendi Aylık Satış Rekorunu Kırdı

BYD, geçen ay 341.658 NEV (Yeni Enerji Araçları) satışı gerçekleştirdi. Şirket, bu sayede Aralık 2023 dönemindeki 341.043 rekor satışını geride bırakarak kendi aylık satış rekorunu kırmayı başardı. Raporlara göre, bu araçların 145.179'u tamamen elektrikli araçlardan oluşuyordu. Geriye kalan 195.032 araç ise plug-in hibrit modellerdi.

Çinli üretici, bu yılın ilk yarısında 726.153 tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 18'lik bir artış olduğu görüldü. Son olarak, şirketin satışlarını artırması ve rekorlar kırmasının ardındaki neden olarak en çok satan modellerinin fiyatlarında indirime gitmesi gösteriliyor.