Tesla, ABD'den Kapı Dışarı Edilmesine Sebep Olacak Adımı Attı

Tesla, Çin pazarına özel geliştirdiği yeni "Hey Tesla" sesli asistanını tanıttı. DeepSeek ve ByteDance ile iş birliği yapan elektrikli otomobil devi Tesla, artık sesli komutlarla bir dizi eylemin harekete geçirilmesine zemin hazırlayacak. Sesli asistandan payını ilk alan model, altı koltuklu Model Y L SUV olacak.

Hâlihazırda Çin ile ilişkileri epey karmaşık olan ABD, zaten menziline aldığı Tesla konusunda radikal bir karar alabilir. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tarz ortaklıklara sıcak bakmadığı herkesçe biliniyor.

DeepSeek "Hey Tesla" Komutuyla Aktifleşiyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, yapay zekâ destekli asistanları daha yaygın hale getirmek istiyor. Dahası, Çin'deki büyük elektrikli araç markaları BYD ve Xpeng'e rakip olmak isteyen Tesla için bu ortaklık oldukça mühim. Dolayısıyla Tesla, AI destekli bütün kartları kullanmış ve "Hey Tesla" komutuyla asistanın aktif edilmesini sağlamış. Önceki Tesla modellerinde sürücüler direksiyon üzerindeki tuşa basmak zorunda kalıyordu.

DeepSeek botuyla entegre çalışan sesli asistan, sürücülerle daha doğal diyaloglar kurabiliyor. Eğer trafiğin ortasında kaldıysanız DeepSeek ile gündelik sohbet ederek vakit geçirebilirsiniz. Veya haber güncellemeleri alabilir, hava durumunu öğrenebilirsiniz.

Sadece sohbet de değil; ByteDance'in Doubao dil modeli sayesinde araçtaki klima ayarlarını ve multimedya işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirebiliyor. Böylece tamamen eller serbest modunda aracı kontrol edebiliyorsunuz.

Tesla Sesli Asistan Sadece Çin'e Özel Mi Olacak?

Şu an için sistem sadece Model Y L SUV'de mevcut. Tesla, kullanım şartlarında bu entegrasyonu doğrulasa da, bazı kullanıcılar OTA (over-the-air) güncellemelerinde henüz özelliği göremediklerini söylüyor. Yani asistan tüm araçlara kısa vadede gelmeyebilir. Global konusunda ise bir açıklama yok. Kısacası, öncelik Çinlilerin olacak ve gelen geri bildirimlere göre sistemin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağına karar verilecek.