Tesla'nın Türkiye'deki Yeni Şarj İstasyonlarının Yerini Siz Belirleyeceksiniz!

ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de faaliyet alanını gün geçtikçe genişletiyor. Şirket, ülkemizde Tesla Model Y aracını piyasaya sürdüğü 2023 yılından bu yana Türkiye'deki pek çok noktaya Tesla Supercharger isimli elektrikli şarj istasyonları açtı. Firma şimdi de yakında dünya genelinde açabileceği yeni Supercharger'ların yerini belirlemek için küresel bir oylama başlattı. İşte detaylar!

En Çok Oy Alan 10 Şehirden 7'si Türkiye'de,

Kısa bir süre önce başlayan oylamalarda Türkiye'deki kullanıcıların yoğun talebi dikkat çekiyor. Öyle ki, şu anda dünya genelinde yapılan oylamalarda en çok oy alan 10 şehrin 7'si Türkiye'de bulunuyor. Güncel olarak en çok oy alan şehrimiz ise Afyonkarahisar.

Tesla, mevcut oylama sistemiyle yeni Supercharger istasyonlarının en çok ihtiyaç duyulan yerlere kurulmasını amaçlıyor. Bu nedenle, ülkemizdeki lokasyonların daha fazla oy alması, şirketi o bölgelerde şarj istasyonu kurmaya ikna edecektir. Nitekim, geçtiğimiz yıl düzenlenen oylamalarda İstanbul birinci sıraya yerleşmiş ve Tesla da bunun üzerine buraya yeni bir Supercharger istasyonu kurmuştu.

Eğer siz de oy kullanmak istiyorsanız, bir Tesla hesabı açıp şirketin resmi web sitesi üzerinden oy kullanabilirsiniz. Bir hesap üzerinden 5 farklı lokasyona oy verebildiğinizi belirtelim.

Tesla Supercharger oylamasında en çok oy alan 10 şehir şu şekilde:

Afyonkarahisar Fethiye, Muğla Karatay, Konya Çankaya, Ankara Beja, Portekiz Bornova, İzmir Viseu, Portekiz Maltepe, İstanbul Braga, Portekiz Etimesgut, Ankara

Tesla Supercharger Hangi Şehirlerde Var?

Elektrikli otomotiv devi, şu anda ülkemizde 11 farklı şehirde olmak üzere toplamda 13 adet Tesla Supercharger istasyonuna sahip. Bu istasyonların bulunduğu şehiler şu şekilde:

Şehir İstasyon Sayısı Ankara 2 İstanbul 2 Bolu 1 Edirne 1 Aydın 1 Denizli 1 Antalya 1 Balıkesir 1 Manisa 1 Çankırı 1 Bursa 1

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, yeni Supercharger istasyonlarını ülkemizdeki hangi noktalarına açmalı? Yorumlarda buluşalım.