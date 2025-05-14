Tesla İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Çin Pazarına Veda mı Edecek?

Elektrikli araç pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemlerde ciddi düşüşler yaşayan Tesla'nın üretim tarafında normale döndüğü iddia edilmişti. Ancak son gelen veriler, geçen yılın bile gerisinde olduğunu ortaya koydu. İşte ayrıntılar!

Tesla, Çin'de Gerilemeye Devam Ediyor

Söz konusu verilere göre Tesla'nın Çin pazarındaki satışları düşüş eğilimini sürdürdü. Öyle ki şirket, nisan ayı boyunca 28 bin 731 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.6 oranında bir düşüş anlamına geliyor. Firmanın yurt dışına yaptığı ihracat da yüzde 3.3 seviyesinde geriledi.

Dev otomobil üreticisi, Çin'deki üretim hatlarını yeniden yapılandırarak özellikle Model Y'nin güncellenmiş versiyonuna odaklanmıştı. Bu sebeple yılın ilk çeyreğindeki kötü performansın geçici olduğu açıklanmış, nisan ayında üretimin normale döndüğü belirtilmişti. Ancak son rakamlar, sadece üretim kapasitesinin artmasının yeterli olmadığını gösteriyor.

Daha önceki raporlara göre Tesla, Çin pazarındaki talepleri artırabilmek için dikkat çeken indirimlere gitmişti. Ancak satışların düşmesini bu bile engelleyemedi. Bu da Çinli tüketicilerin artık Tesla’ya olan ilgisinin azaldığı yorumlarına neden oluyor.

Özellikle dikkat çeken noktalardan biri ise bu yılın nisan ayındaki satış ve ihracat rakamlarının yalnızca 2024’e değil, 2023’e göre de daha düşük olması. Bu da düşüşün aslında geçici değil, yapısal bir sorun olabileceğine işaret ediyor. Çin, Tesla için en büyük pazarlardan biri olmayı sürdürse de mevcut durum, şirketin Asya ülkesinde silinme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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