Tesla, Servis Sorunlarına Karşı Yapay Zeka Özelliğini Duyurdu!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerinin kendisinden tutun da fabrikalarına kadar pek çok noktada yapay zeka teknolojisine başvuran şirketlerden biri. Firma son olarak uzun bir süredir şikayet edilen müşteri temsilciliği hizmetini çözmek adına da bu teknolojiden yardım almaya başladı.

Aktarılanlara göre Tesla, servis deneyimini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir sistemi hayata geçirdi. Şirketin sıklıkla eleştirilen servis süreçlerini iyileştirmek için devreye aldığı yeni yapay zeka destekli müşteri temsilcileri kısa bir süre önce 10 pilot bölgede test edilmeye başlandı.

Yeni Yapay Zeka Destekli Temsilci Neler Sunuyor?

Yeni sistem, Tesla servis ekipleriyle müşteri arasındaki etkileşimleri izleyerek iletişimde ya da sürecin ilerleyişinde yaşanabilecek gecikmeleri tespit edecek. Örneğin, yedek parça tedariği gibi nedenlerle süreç uzarsa, yapay zeka devreye girip müşteriyi bilgilendirecek. Aynı zamanda mesaj içeriklerini analiz ederek müşteri memnuniyetsizliğini tespit edecek ve hızlı müdahale için gerekli adımları atacak.

Tesla ayrıca kullanıcıların sorunlarını üst yönetime daha hızlı iletebilmeleri için mobil uygulamaya "Escalate" isimli yeni bir özellik ekledi. Uygulamadaki mesaj merkezine bu kelimeyi yazan kullanıcılar, taleplerinin daha yetkili birime iletilmesini kolayca sağlayabilecek.

Şirketin Yapay Zeka, BT Altyapı ve Siber Güvenlik Başkanı Raj Jegannathan, bu sistemin amacının servis kalitesini artırmak ve kullanıcılarla daha sağlıklı bir iletişim kurmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kötüye kullanımı önlemek için güvenlik önlemleri alındığını ve sistemin zamanla geliştirileceğini de ifade ediyor.

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