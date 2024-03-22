Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Cyberhammer Adında Bir Balyoz Üretti!

Tesla, Cybertruck'tan esinlenerek bir balyoz çıkardı. Bu balyoz, şirketin uyguladığı “Referral (Başkalarını Tesla sahibi yapma ve bundan ödül kazanma temelinde) programı kapsamında yer alıyor.

Cyberhammer'dan yalnızca 800 tane üretilecek ve hepsi tek seferde satılmaycak. Bunun bir günde tüm kredilere sahip olan müşterilerin hepsini almasını engellemek için yapıldığı düşünülüyor.

Cyberhammer'ın Çıkış Amacı

Bütün bu balyoz duyuruları aslında Tesla'nın yeni kamyonetini tanıttığı etkinliğe bir gönderme. 2019'da gerçekleşen bu etkinlikte Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, Cybertruck'ın paslanmaz çelik gövdesinin dayanıklılığını göstermek için bir çekiçle kapısına vurmuştu.

Kasım ayında satışa sunulmasından bu yana, Cybertruck sahipleri araçların dayanıklılığıyla ilgili Tesla'nın iddialarını test ediyorlar. Çoğu zaman sosyal medyada popülerlik kazanmak için araçlarını makineli tüfeklerle veya beyzbol sopalarıyla vuruyorlar.

Cybertruck, piyasaya sürülmeden önce ilginç bir satış stratejisiyle dikkat çekmişti. Aracı satın alanların ilk yıl içinde satmaları bir bakıma kısıtlandı.

Satış sözleşmesine, "Aracınızı teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde satmayacağınızı veya başka bir şekilde satışa teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" maddesi eklendi. Bu sayede, Cybertruck ilk aşamada büyük ölçüde karaborsa faaliyetlerine konu olmadı.