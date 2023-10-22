Tesla, Cyberquad for Kids'i Avrupa'da Satışa Sundu: ABD'de Yasaklanmıştı!"

Cyberquad for Kids'in ABD'deki satışları 2021 yılında başlamıştı ve ilk parti 5.000 adetlik ürün başarıyla satılmıştı. Ancak üzücü bir olay sonrasında, bu ürün ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından geri çağrıldı ve ikinci parti üretimi hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Olayın nedeni, çocuklar için tasarlanmış bu araçtan düşen 36 yaşındaki bir adamın yaralanmasıydı. İncelenme sonucunda, mekanik süspansiyonun ve maksimum lastik basıncının çocuk taşıma aracı gereksinimlerini karşılamadığı sonucuna varıldı ve ürünün geri çağrılmasına karar verildi.

Yeniden Satışta!

ABD'deki yasağa rağmen Tesla, Cyberquad'i diğer pazarlarda satmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında, çocuklar için Cyberquad Çin'de tanıtıldı ve şu anda Avrupa'da 1.990 € fiyatla satılıyor.

Cyberquad for Kids, 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve maksimum 68 kg ağırlığa kadar taşıyabilir. 500W'lık küçük bir elektrik motoru ve 288Wh'lik bir bataryaya sahip olan bu araç, saatte 16 km'ye kadar hız yapabilir.

Tesla, yasaklanan ABD ürününü Avrupa'da tekrar sunarak, çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor ve bu adım, Avrupa'daki aileler arasında olumlu bir karşılama buluyor.

Siz bu bisikleti güvenilir buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.