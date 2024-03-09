Tesla'nın 3.000 Dolarlık Cybertruck Çadırı Hayal Kırıklığı Yarattı!

Tesla, ilk defa 2019'da duyurduğu Cybertruck'ın teslimatlarına kısa süre önce başladı. Her ne kadar araç, ilk duyurulduğu halinden biraz farklı olsa da şirket verdiği sözlerin çoğunu tuttu ve genel hatlarıyla başarılı bir ürün ortaya çıkardı. Bu da otomobilin popülaritesinin özellikle de doğa tutkunları arasında giderek artmasına neden oldu.

Bu durumdan yararlanmak isteyen şirket ise tamamlayıcı ürünler satmaya başladı. Bunlardan biri de Cybertruck'ın arka kasasına takılan 3.000 dolar değerindeki Basecamp isimli çadır oldu. Duyurulduğu andan itibaren doğa tutkunlarını heyecanlandıran çadır, "tamamlayıcı ürün" tanımının hakkını verdi.

Ya da en azından biz verdiğini düşünmüştük çünkü Elon Musk ve Tesla, söz verilen kalitenin çok altında bir ürünle müşterilerinde hayal kırıklığı yarattı. İşte ayrıntılar...

Tesla Cybertruck Eklentisi Basecamp Hayal Kırıklığı Yarattı!

"Basecamp" adıyla satışa sunulan çadır Cybertruck'ın tanıtılmasından kısa bir süre sonra satışa çıktı. Şirketin tanıtım görsellerinde kelimenin tam anlamıyla "harika" duran ürün, aracın yükleme alanını adeta bir yaşam alanına dönüştürmeyi vaat ediyordu.

Elbette ki bu Cybertruck kullanıcılarının ilgisini çekti ve Tesla satış konusunda başarı elde etti. Ancak satın alan kullanıcıların yaptığı paylaşımlar gerçeğin şirketin iddia ettiğinden çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.

Kullanıcılar, hem tasarım hem de malzeme kalitesi anlamında orijinal görsellerden farklı bir ürünle karşılaştı. Üstelik bu kurulum konusundaki başarısızlıktan kaynaklanmıyor. Çünkü kurulum Tesla'nın merkezinde yapılıyor.Çadır hem malzeme kalitesi hem de tasarım anlamında duyurulduğu halinden oldukça uzak.

Tesla'nın eleştirilere nasıl yanıt vereceği ya da müşterilerin 3.000 dolarını iade edip etmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.