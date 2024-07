Elon Musk'un Cybertruck'ı Bu Defa Oyuna Eklendi: Fortnite Savaş Aracı Olacak!

Popüler video oyunu Fortnite, crossover konseptini genişletmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir fragmanda, Elon Musk'un ikonik Tesla Cybertruck'ı yarından itibaren oyunda savaş aracı olarak yer alacağı duyuruldu.

Elon Musk daha önce Cybertruck'ın dayanıklılığını çeşitli makineli tüfekleri aracın üzerine boşaltarak göstermişti. Bu da, Fortnite oyuncuları tarafından vurulan bir araba için de oldukça mantıklı bir konsept olarak düşünülerek Fortnite'a bir savaş aracı olarak yer alacak. Fortnite Tesla Cybertruck’ın duyurulduğu fragman ise aşağıda yer alıyor:

Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS