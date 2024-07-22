Elon Musk'un Cybertruck'ı Bu Defa Oyuna Eklendi: Fortnite Savaş Aracı Olacak!

Popüler video oyunu Fortnite, crossover konseptini genişletmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir fragmanda, Elon Musk'un ikonik Tesla Cybertruck'ı yarından itibaren oyunda savaş aracı olarak yer alacağı duyuruldu.

Elon Musk'un Tesla Cybertruck'ı Fortnite'ta Savaş Aracı Olarak Yer Alacak

Elon Musk daha önce Cybertruck'ın dayanıklılığını çeşitli makineli tüfekleri aracın üzerine boşaltarak göstermişti. Bu da, Fortnite oyuncuları tarafından vurulan bir araba için de oldukça mantıklı bir konsept olarak düşünülerek Fortnite'a bir savaş aracı olarak yer alacak. Fortnite Tesla Cybertruck’ın duyurulduğu fragman ise aşağıda yer alıyor:

Pulls ♾️



Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS — Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024

Fragmanda, güçlü bir balık, bir tank ve rakip bir kamyonun Cybertruck'ı geriye doğru çekmeye çalıştığı, ancak başarılı olamadığı görülüyor. Tesla'nın 11.000 poundluk çekme kapasitesine sahip olduğunu iddia etmesi göz önüne alındığında, konsept fragmanda da ön plana çıkıyor.

Cybertruck'ın Fortnite'a eklenmesi, oyunculara yeni bir savaş aracı seçeneği sunarken, Tesla'ya da geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağlayacak gibi görünüyor.

Peki siz Fortnite'a gelecek olan Tesla Cybertruck hakkında ne düşünüyorsunuz, oyuncuların ilgisini çekebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.