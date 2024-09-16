Dayanıklılığı İle Öne Çıkarılan Tesla Cybertruck'ın Lastikleri Henüz 10 Bin Kilometrede Kullanılamaz Hale Geldi!

Tesla'nın yıllar boyunca erteleyip bu yıl nihayet satışa sunduğu ünlü elektrikli pick-up modeli Cybertruck hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Bir Tesla Cybertruck sahibi, henüz 3 aylık aracının 10 bin kilometredeyken lastiklerinin aşındığını ifade etti. Detaylar haberde.

Dayanıklı Olduğu Söylenen Tesla Cybertruck'ın Lastikleri Sadece 3 Ayda Aşınmaya Başladı!

Elon Musk yönetimindeki Tesla firmasının 2019 yılında dayanıklılık ve sert arazi koşullarında bile yüksek performans iddialarıyla tanıttığı Tesla Cybertruck hakkında şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz aylarda başta çamurlukları olmak üzere pek çok hatalı parçası nedeniyle eleştirilen otomobil, şimdi de lastikleri nedeniyle sahiplerinin başına dert açmış durumda.

Bir Tesla Cybertruck sahibinin yaptığı paylaşıma göre, elektrikli pick-up modelinin lastikleri henüz üçüncü ayını tamamlamadan aşınmaya başladı. 10.060 kilometredeki aracın şimdiden lastik değişimine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Araç ile hiç araziye çıkmadığını, sadece normal yollarda sürüş yaptığını aktaran kullanıcının paylaşımı ile birlikte aynı sorundan müzdarip olduğunu söyleyen pek çok Cybertruck sahibi mevcut.

Kullanıcı, konu hakkında yaptığı açıklamada lastiklerin bu denli hızlı bir şekilde aşınmasının bir üretim hatası olduğunu belirterek,“Bu lastikler özellikle Cybertruck için üretildi. Bu yüzden bu kadar kötü olmaları affedilemez. Konu hakkında 1 Ekim’de Tesla ile görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Tesla Cybertruck'ta kullanılan Pirelli Scorpion ve Goodyear Wrangler Territory lastiklerinin 70 bin kilometreye kadar ömre sahip olduğunu, Tesla'nın konu ile ilgili bir açıklama yapması gerektiğini söylüyor.

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