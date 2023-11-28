Uzun zamandır beklenen Tesla'nın Cybertruck'ı ilk müşterilerine teslim edeceği etkinlik giderek yaklaşıyor.

2019 yılında tanıtılan benzersiz görünümlü elektrikli araç, 30 Kasım Perşembe günü Tesla'nın Austin, Teksas'taki Cybertruck Gigafactory'de düzenlenecek özel bir etkinlikle ilk sahiplerine sunulacak.

Aracın birkaç yıl içinde seri üretime geçmesi beklenmediğinden, Perşembe günkü etkinlikte sadece az sayıda Cybertruck'ın sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Yakın zamanda yayınlanan bazı raporlar, 10 kadar az sayıda aracın şanslı sahiplerine teslim edileceğini öne sürmüştü.

Tesla'nın Cybertruck için yaklaşık 2 milyon ön sipariş aldığı ve müşterilerin sıraya girmek için yalnızca 100 $ depozito yatırmaları gerektiği bildiriliyor.

This year it’s Cyber Thursday



11.30.23 | 2pm CT pic.twitter.com/nFhbIJMoXi — Cybertruck (@cybertruck) November 27, 2023

Tesla'nın Cybertruck Teslimat Etkinliği Nasıl İzlenir?

Bu hafta sosyal medyada yayınlanan bir mesajda Tesla, etkinliğin 30 Kasım'da Türkiye saati ile 23.00'te başlayacağını söyledi.

Tesla etkinliği canlı yayınlayacak ancak henüz nerede izleyebileceğimizi açıklamadı. Canlı yayın için muhtemel yerler arasında Tesla'nın YouTube kanalı ve Cybertruck'ın X hesabı yer alıyor.

Etkinlikten Neler Bekleniyor?

Tesla'nın daha önceki teslimat etkinliklerine bakılırsa Tesla CEO'su Elon Musk'ın önderlik edeceği gösterişli bir etkinlik olacak.

Musk'ın ilk Cybertruck'ları dört yıl kadar uzun bir süre beklemiş olabilecek müşteri adaylarına teslim etmeden önce birkaç açıklamada bulunması bekleniyor.