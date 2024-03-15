Tesla'dan Açıklama: "Cybertruck'lara Zarar Vermeyi Bırakın"

Elon Musk ve Tesla'nın tasarımcısı Cybertruck'ın kırılmaya karşı dayanıklı camlarını, elektrikli kamyon 2019'da ilk kez tanıtıldığında test etmişti. Birçoğunuzun hatırlayacağı üzere o dönem işler pek de beklenildiği gibi gitmemişti. Şimdi ise Cybertruck'ına kavuşan kişiler benzer testleri araçlarında uygulamaya başladı.

Şehirde birkaç kurşun yarası veya kırık bir camla dolaşan yepyeni Cybertruck'lar görürseniz şaşırmayın. Öyle ki Cybertruck sahipleri kamyonlarını rüzgârlı sulardan geçirmek, AR-15 ile ateş etmek, camlarına metal bir top fırlatmak ya da off-road yapmak gibi bir dizi testten geçiriyorlar.

Sayısız testlerin sosyal medya ortamlarına yüklenmesiyle birlikte Cybertruck mühendisi Wes Morrill, bahsi geçen testlere son verilmesi çağrısında bulundu.

Cybertruck Mühendislerinden Wes Morrill Açıklama Yaptı

Morrill X'te konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Cybertruck eğlence için işkence dolu bir hayat yaşıyor. Üzerine atlanıyor, tekmeleniyor, yakılıyor, dövülüyor ve üzerine ateş ediliyor. Aracın güçlü olduğunu onayladık, bu sayede belki de Cybertruck'larınız artık yolda ve yol dışında huzur içinde özgürce dolaşabilir, ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100.000 dolarlık aracı satın alan çoğu insanın ilk düşüncesi muhtemelen onu kırıp kıramayacaklarını görmek olmayacaktı ancak Tesla CEO'su Elon Musk zaman içinde birçok açıdan bu içgüdüyü teşvik etti. Aracın dayanıklılığını vurgulamak için halka açık gösteriler yaptı ve son zamanlarda aracı "sağlam" ve "kıyamete dayanıklı" olarak pazarlarken internetteki bazı yıkım videolarını alıntıladı.

Musk geçen yıl kamyonun 9mm ve .22 kalibrelik ateşli silahlara karşı kurşun geçirmez olduğunu söylemişti. Ayrıca kamyonun standart versiyonunun kurşun geçirmez cama sahip olmayacağını, Tesla'nın kamyonun daha kalın sabit camlı pencerelere sahip bir versiyonunu da sunacağını söylemişti. Öyle ki bu versiyon da hâlâ gün yüzü göremedi.

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