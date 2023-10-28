Bir Tesla Model Y Sahibi Dokunmatik Ekrandan Şikâyetçi: Aracın Ekranına Düğmeli Panel Ekledi!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Bir Tesla Model Y sahibi, aracının dev dokunmatik ekranından yakınarak düğmeli panel kullanmaya başladı. Ekrana eklediği panel ile tuşlu kullanıma geçti.

Tesla'nın Minimalist Anlayışı Gereksiz mi?

Çinli Tesla sahibi, aracındaki dokunmatik ekranın sürüş esnasında önemli sorunlara yol açabileceğini ve kazalara sebebiyet verebileceğini öne sürdü. Şirketin dev dokunmatik ekranlarını ve minimalist yaklaşımını gereksiz bulduğunu belirtti.

This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3 — Ray (@ray4tesla) October 19, 2023

Tesla, hem maliyeti azaltmak hem de daha minimalist bir teknolojide hizmet vermek için araçlarında tuş veya buton benzeri fiziksel bir panel kullanmıyor. Bunun yerine dokunmatik ağırlıklı üretimler yapıyor.

Ancak bazı sürücüler bu özellikten hiç hoşlanmıyor. Birçok Tesla araç sahibi, kendi aksesuarlarını kullanmayı tercih ediyor. İşte Çinli adamın yaptığı şey de tam olarak bu. Aracına fiziksel tuşlardan oluşan bir panel yerleştrirdi.

Kontrol ünitesinin bağlantı noktasına eklediği bu panel ile Tesla'nın sanal düğmelerini reddettiğini gösterdi. Adamın bu hareketi, sosyal medyada ve yabancı basında oldukça dikkat çekti.

Peki siz Tesla'nın minimalizm anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.