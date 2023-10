Bir Tesla Model Y Sahibi Dokunmatik Ekrandan Şikâyetçi: Aracın Ekranına Düğmeli Panel Ekledi!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Bir Tesla Model Y sahibi, aracının dev dokunmatik ekranından yakınarak düğmeli panel kullanmaya başladı. Ekrana eklediği panel ile tuşlu kullanıma geçti.

Çinli Tesla sahibi, aracındaki dokunmatik ekranın sürüş esnasında önemli sorunlara yol açabileceğini ve kazalara sebebiyet verebileceğini öne sürdü. Şirketin dev dokunmatik ekranlarını ve minimalist yaklaşımını gereksiz bulduğunu belirtti.

This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3