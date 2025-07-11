Alanlar Bin Pişman: Tesla Fiyatları Düştü!

Elektrikli otomobil trendi giderek artarken tüketiciler özellikle Tesla modellerine akın ediyor. Bu kapsamda satış rekorları kıran marka farklı bir konuyla gündeme geldi. Gelen bilgilere göre Tesla modelleri ikinci elde büyük bir değer kaybı yaşıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve Tesla Model Y sıfır - ikinci el fiyatları...

Tesla Modelleri Değer Kaybediyor!

Elektrikli otomobil piyasasının en çok konuşulan modeli Tesla Model Y bu kez performansıyla değil ani değer kaybıyla gündeme geldi. Türkiye'de özellikle ikinci el piyasasında yaşanan son gelişmeler aracı geçtiğimiz aylarda satın alan kullanıcıları adeta pişman etti. Fiyatlarda yaşanan sert düşüş dikkatleri yeniden Tesla’nın Türkiye stratejisine çevirdi.

Son haftalarda yapılan piyasa taramalarına göre ikinci el Tesla Model Y ilanlarında 100 bin TL’yi aşan düşüşler yaşandı. Haziran ayının başında 1 milyon 750 bin TL ila 1 milyon 800 bin TL bandında alıcı bulan bazı modeller Temmuz itibarıyla 1 milyon 600 bin TL seviyelerine kadar geriledi. Bu fark yalnızca bir ay içinde ortaya çıkarken birçok Tesla kullanıcısı aracını yeniden satışa çıkarmakta zorlanıyor.

Uzmanlar bu düşüşün birkaç temel sebebe dayandığını belirtiyor. İlki Tesla’nın Türkiye’de uyguladığı agresif stok stratejisi. Şirket Temmuz ayı boyunca her akşam saat 18:30’da anlık satış listesi güncelleyerek yeni Model Y stoklarını piyasaya sürüyor. Bu durum piyasada bir anda artan araç arzı nedeniyle ikinci elde değer kaybına yol açıyor. Bir diğer etken ise geçtiğimiz aylarda devreye giren ÖTV düzenlemesi.

Daha önce yüzde 60 ÖTV dilimine giren bazı Model Y versiyonları artık yüzde 10’luk dilimde satışa sunuluyor. Bu da yakın zamanda yüksek vergilerle alınan araçların piyasa değerinin bir anda düşmesine sebep oluyor. Son olarak yeni nesil “Juniper” kasa tipinin piyasaya girmesiyle birlikte eski versiyonlara olan ilgi azalmış durumda. Galericiler yeni kasa araçlara olan yoğun ilgi nedeniyle eski stokların satış hızının yavaşladığını ve buna bağlı olarak fiyatları aşağı çekmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Tesla Model Y Sıfır Fiyat Listesi!