Merakla Beklenen Güncelleme: Tesla FSD v14.1 Yayınlandı!
Tesla, tam otonom sürüş sistemi FSD v14.1’i yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte özellikle park sorunu çözülüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Tesla FSD v14.1, önceki sürüme göre 10 kat daha gelişmiş sinir ağı sayesinde otonom sürüşte insan benzeri kararlar alabiliyor.
- Yeni güncelleme ile gelen Hız Profilleri özelliği, sürücülere ruh haline veya yol durumuna göre kişiselleştirilebilir sürüş deneyimi sunuyor.
Tesla, tam otonom sürüş sistemini baştan aşağı yenileyen Full Self-Driving (FSD) v14.1 güncellemesini yayınladı. 2025.32.8.5 kodlu bu sürüm, sürüş zekâsını derinleştiren sinir ağı güncellemeleriyle birlikte, kullanıcıya daha kişisel, daha akıcı ve sezgisel bir deneyim sunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Tesla FSD v14.1 Yayınlandı!
Yeni FSD v14.1 sürümü Tesla’nın şimdiye kadar geliştirdiği en kapsamlı yapay zekâ altyapısına dayanıyor. Sistem önceki versiyona göre 10 kat daha fazla parametre içeren bir sinir ağı üzerinde çalışıyor. Bu sayede araç, çevresini çok daha hassas algılayabiliyor, trafik akışına doğal tepkiler verebiliyor ve insan sürücü davranışlarını daha gerçekçi şekilde taklit edebiliyor.
Tesla bu sürümle birlikte navigasyon sistemini de görsel sinir ağıyla bütünleştirdi. Artık FSD, güzergâh planlamasını doğrudan kamera ve sensör verilerine göre yapıyor. Böylece araç, yolun kapalı olduğunu veya önünde bir engel bulunduğunu tespit ettiğinde anlık tepki verebiliyor. Bu sistem Tesla’nın “tam otonom sürüş” vizyonuna giden yolda en önemli adım olarak görülüyor.
Güncellemenin bir diğer dikkat çekici yeniliği gelişmiş park sistemi. FSD artık sadece park yeri bulmakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün tercih ettiği park türünü de öğreniyor. Kullanıcı ister otoparkta ister kaldırım kenarında olsun, aracın park biçimini belirleyebiliyor. FSD bu bilgileri kaydediyor ve gelecekte aynı lokasyonda en uygun park biçimini otomatik olarak seçiyor.
Yeni sürümle birlikte Tesla “Hız Profilleri (Speed Profiles)” adını verdiği dört farklı sürüş modu tanıttı. Bu profiller sürücünün ruh haline veya yol koşullarına göre aracın tepkilerini değiştiriyor. Bu hız profilleri ise şöyle:
- Sloth (Miskin): En temkinli ve yavaş sürüş tarzı.
- Chill (Rahat): Konfor ve yumuşaklık odaklı.
- Standard: Günlük kullanıma uygun denge modu.
- Hurry (Acele): Dinamik ve sportif sürüş karakteri.
Bu modlar direksiyon üzerindeki scroll tekerleğiyle anında değiştirilebiliyor. Böylece sürücü trafik yoğunluğuna veya ruh haline göre aracın sürüş tarzını gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.
Tesla FSD v14.1 ile güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler yaptı. Sistem artık polis, ambulans ve itfaiye araçlarını algılayabiliyor. Bu sayede acil durumlarda otomatik olarak yavaşlıyor, duruyor veya yol veriyor. Ayrıca kamera görüşü etkilendiğinde devreye giren otomatik kamera temizleme sistemi de eklendi. Eğer ön kamera kirlilik algılarsa sistem sürücüyü uyarıyor ve görüşü iyileştiriyor.
Tesla FSD v14.1 Yenilikleri ve Teknik Özellikleri
- Sinir Ağı: Önceki sürüme göre 10 kat daha fazla parametre
- Yapay Zekâ: Görsel tabanlı rota planlama ve gerçek zamanlı tepki
- Hız Profilleri: Sloth, Chill, Standard, Hurry
- Park Sistemi: Kişisel park tercihlerini otomatik kaydetme
- Güvenlik: Acil durum araçlarını algılama ve otomatik durma-yol verme
- Kamera: Otomatik ön kamera temizleme sistemi
- Kullanıcı Arayüzü: Tek dokunuşla Self-Driving modu başlatma Sürüş Akıcılığı: Geliştirilmiş dönüş, şerit değişimi ve bariyerli alan geçişleri
Tesla FSD v14.1 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Wi-Fi Bağlantısını Sağlayın: Aracınızı sabit ve güçlü bir Wi-Fi ağına bağlayın. Mobil veri üzerinden büyük güncellemeler indirilemez.
- Güncelleme Bildirimi Alın: Araç ekranında “Yeni yazılım mevcut” bildirimi belirecektir.
- Güncellemeyi Başlatın: Dokunmatik ekran üzerinden “Yazılım Güncellemesini Başlat” seçeneğine dokunun.
- Aracı Park Moduna Alın: Güncelleme süresince araç hareket ettirilemez. Güvenli bir alanda park edin.
- Güncelleme Süreci: Güncelleme yaklaşık 25–30 dakika sürebilir. Bu sırada aracın ekranı birkaç kez kapanıp açılabilir.
- Tamamlandı Bildirimi: İşlem bittiğinde sistem “Yazılım başarıyla güncellendi” mesajı gösterecektir.
- Kontrol Edin: “Yazılım Bilgisi” sekmesinden sürümün FSD v14.1 (2025.32.8.5) olduğunu doğrulayın.