Merakla Beklenen Güncelleme: Tesla FSD v14.1 Yayınlandı!

Tesla, tam otonom sürüş sistemini baştan aşağı yenileyen Full Self-Driving (FSD) v14.1 güncellemesini yayınladı. 2025.32.8.5 kodlu bu sürüm, sürüş zekâsını derinleştiren sinir ağı güncellemeleriyle birlikte, kullanıcıya daha kişisel, daha akıcı ve sezgisel bir deneyim sunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla FSD v14.1 Yayınlandı!

Yeni FSD v14.1 sürümü Tesla’nın şimdiye kadar geliştirdiği en kapsamlı yapay zekâ altyapısına dayanıyor. Sistem önceki versiyona göre 10 kat daha fazla parametre içeren bir sinir ağı üzerinde çalışıyor. Bu sayede araç, çevresini çok daha hassas algılayabiliyor, trafik akışına doğal tepkiler verebiliyor ve insan sürücü davranışlarını daha gerçekçi şekilde taklit edebiliyor.

Tesla bu sürümle birlikte navigasyon sistemini de görsel sinir ağıyla bütünleştirdi. Artık FSD, güzergâh planlamasını doğrudan kamera ve sensör verilerine göre yapıyor. Böylece araç, yolun kapalı olduğunu veya önünde bir engel bulunduğunu tespit ettiğinde anlık tepki verebiliyor. Bu sistem Tesla’nın “tam otonom sürüş” vizyonuna giden yolda en önemli adım olarak görülüyor.

Güncellemenin bir diğer dikkat çekici yeniliği gelişmiş park sistemi. FSD artık sadece park yeri bulmakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün tercih ettiği park türünü de öğreniyor. Kullanıcı ister otoparkta ister kaldırım kenarında olsun, aracın park biçimini belirleyebiliyor. FSD bu bilgileri kaydediyor ve gelecekte aynı lokasyonda en uygun park biçimini otomatik olarak seçiyor.

Yeni sürümle birlikte Tesla “Hız Profilleri (Speed Profiles)” adını verdiği dört farklı sürüş modu tanıttı. Bu profiller sürücünün ruh haline veya yol koşullarına göre aracın tepkilerini değiştiriyor. Bu hız profilleri ise şöyle:

Sloth (Miskin): En temkinli ve yavaş sürüş tarzı.

Chill (Rahat): Konfor ve yumuşaklık odaklı.

Standard: Günlük kullanıma uygun denge modu.

Hurry (Acele): Dinamik ve sportif sürüş karakteri.

Bu modlar direksiyon üzerindeki scroll tekerleğiyle anında değiştirilebiliyor. Böylece sürücü trafik yoğunluğuna veya ruh haline göre aracın sürüş tarzını gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Tesla FSD v14.1 ile güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler yaptı. Sistem artık polis, ambulans ve itfaiye araçlarını algılayabiliyor. Bu sayede acil durumlarda otomatik olarak yavaşlıyor, duruyor veya yol veriyor. Ayrıca kamera görüşü etkilendiğinde devreye giren otomatik kamera temizleme sistemi de eklendi. Eğer ön kamera kirlilik algılarsa sistem sürücüyü uyarıyor ve görüşü iyileştiriyor.

Tesla FSD v14.1 Yenilikleri ve Teknik Özellikleri

Sinir Ağı: Önceki sürüme göre 10 kat daha fazla parametre

Yapay Zekâ: Görsel tabanlı rota planlama ve gerçek zamanlı tepki

Hız Profilleri: Sloth, Chill, Standard, Hurry

Park Sistemi: Kişisel park tercihlerini otomatik kaydetme

Güvenlik: Acil durum araçlarını algılama ve otomatik durma-yol verme

Kamera: Otomatik ön kamera temizleme sistemi

Kullanıcı Arayüzü: Tek dokunuşla Self-Driving modu başlatma Sürüş Akıcılığı: Geliştirilmiş dönüş, şerit değişimi ve bariyerli alan geçişleri

Tesla FSD v14.1 Güncellemesi Nasıl Yapılır?