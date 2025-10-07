Çift Motorlu Togg T10X ve T10F Satışa Çıktı! İşte Fiyat Listesi

Togg kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği T10X 4More ve T10F 4More versiyonlarını resmi dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim itibarıyla siparişe açtı. Her iki model de sınırlı sayıda üretilecek ve markanın premium segmentteki en güçlü temsilcileri arasında yer alacak. İşte çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More teknik özellikleri...

Togg T10X ve T10F 4More Satışa Açıldı: 3 Milyon TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışta!

Euro NCAP’ten en yüksek derece olan 5 yıldız alan T10X ve T10F şimdi çok daha güçlü bir kimliğe kavuştu. Yeni 4More versiyonları, çift motorlu yapısıyla 435 beygir güç ve 700 Nm tork sunuyor. Bu değerler elektrikli otomobil dünyasında üst düzey bir performansı temsil ediyor.

T10F 4More, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşıyor. T10X 4More Obsidiyen ise 4,8 saniyelik hızlanma süresiyle neredeyse spor otomobillere göz kırpıyor. Her iki model de bu güç seviyesine rağmen menzil konusunda da oldukça iddialı: T10X 4More 468 km, T10F 4More ise 523 km’ye kadar menzil sunuyor.

T10X 4More serisi adını obsidiyen taşından alıyor. Anadolu’nun en eski değerli taşlarından biri olan obsidiyen Togg’un “doğallık, güç ve köklülük” değerleriyle bütünleşiyor. Otomobilin dış tasarımında piano black yüzeyler, karbon fiber görünümlü parçalar, siyah tavan rayları ve jant detayları ile premium bir kimlik oluşturulmuş.

İç mekânda ise DINAMICA kumaş ve deri kombinasyonu sürüş deneyimine hem konfor hem de zarafet katıyor. Karbon fiber desenli dekoratif kaplamalar, dış tasarımdaki obsidiyen detaylarla uyum içinde bir bütünlük sağlıyor. Bu kombinasyon Togg’un sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir yaşam alanı tasarladığını kanıtlar nitelikte.

Togg, 4More serisini özel bir üretim serisi olarak planladı. 2025 yılı boyunca sınırlı sayıda üretilecek olan bu modeller, markanın “premium elektrikli segment” vizyonunun en güçlü temsilcileri olacak. Şirket, hem tasarım dili hem de sürüş deneyimiyle T10X ve T10F’nin uluslararası pazarlarda da dikkat çekeceğini belirtiyor.

Çift Motorlu Togg T10X ve T10F 4More Fiyat Listesi

T10F 4More: 3.133.640 TL

T10X 4More Obsidiyen: 3.233.640 TL

Togg T10X 4More Obsidiyen Teknik Özellikleri

Motor: Çift motorlu (4x4)

Toplam Güç: 435 HP

Tork: 700 Nm

0-100 km/s: 4,8 saniye

Menzil: 468 km

Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

Şarj Süresi (DC): Yaklaşık 28 dakika (%20–80)

Donanım: Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi, DINAMICA kumaş ve deri iç mekan

Renk Seçenekleri: Ayder, Anadolu, Oltu, Kula

Togg T10F 4More Teknik Özellikleri