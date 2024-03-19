Tesla'lara Gelişmiş Akıllı Çağırma Özelliği Geliyor: Tarih Verildi!

Tesla'ların mevcut Summon özelliği artık gelişmiş modları ve sistemiyle geliyor. Smart Summon (Akıllı Çağırma) özelliği sürücüye neler sunacak? İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Tesla, son zamanlarda Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan trafik kazaları gibi talihsizliklerle anılıyor. Ancak öte yandan bugün paylaşılan bir habere göre Tesla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere Tesla'larda Summon olarak adlandırılan bir özellik zaten mevcut. Ancak bu özellik araçların sadece ileri ve geri gitme gibi  kısıtlı hamleler yapmasını sağlıyordu. Ancak yeni gelecek özellik, Smart Summon, yani akıllı çağırma olarak karşımıza çıkacak.

Tesla'ya Yeni Özellik ve Mod Geliyor

Akıllı çağırma teknolojisine sahip olacak olan Tesla'lar, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Sürücüler artık park halinde duran araçlarını uzaktan "akıllı çağırma" özelliği ile çağırabilecekler.

Park edilen otomobil belirli bir uzaklıktaysa ve yol durumuna bağlı olarak GPS konumuna çağırılan özelliğin FSD kapsamında yenilendiği bilgisi de paylaşıldı. Bu özellikle birlikte ayrıca yeni bir mod daha gelecek.

"Park Seek" olarak adlandırılan mod sayesinde de Tesla otomobiller artık sürücüsüz bir şekilde park yeri arama işlemini kendileri yapabilecek. Yeni gelecek olan özellik ve modun nisan ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Tesla Fiyat Listesi - 2024
Otomobil

Tesla Fiyat Listesi - 2024

Tesla fiyat listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobilerin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

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