Tesla'lara Gelişmiş Akıllı Çağırma Özelliği Geliyor: Tarih Verildi!

Tesla, son zamanlarda Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan trafik kazaları gibi talihsizliklerle anılıyor. Ancak öte yandan bugün paylaşılan bir habere göre Tesla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere Tesla'larda Summon olarak adlandırılan bir özellik zaten mevcut. Ancak bu özellik araçların sadece ileri ve geri gitme gibi kısıtlı hamleler yapmasını sağlıyordu. Ancak yeni gelecek özellik, Smart Summon, yani akıllı çağırma olarak karşımıza çıkacak.

Tesla'ya Yeni Özellik ve Mod Geliyor

Akıllı çağırma teknolojisine sahip olacak olan Tesla'lar, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Sürücüler artık park halinde duran araçlarını uzaktan "akıllı çağırma" özelliği ile çağırabilecekler.

🔥Tesla'lara gelişmiş uzaktan çağırma özelliği geliyor!



Elon Musk, #Tesla sürücülerinin park halindeki araçlarını uzaktan çağırmalarını sağlayacak yeni 'Smart Summon' özelliğini nisanda yayımlayacaklarını müjdeledi.



Park ettiğiniz otomobili belirli bir mesafeden yol durumuna… pic.twitter.com/z6319rlwIG — Dolubatarya (@DoluBatarya) March 19, 2024

Park edilen otomobil belirli bir uzaklıktaysa ve yol durumuna bağlı olarak GPS konumuna çağırılan özelliğin FSD kapsamında yenilendiği bilgisi de paylaşıldı. Bu özellikle birlikte ayrıca yeni bir mod daha gelecek.

"Park Seek" olarak adlandırılan mod sayesinde de Tesla otomobiller artık sürücüsüz bir şekilde park yeri arama işlemini kendileri yapabilecek. Yeni gelecek olan özellik ve modun nisan ayında kullanıma sunulması bekleniyor.