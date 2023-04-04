Tesla'nın Geliştirilmiş Otopilot Yazılımının Ücreti Belli Oldu

Tesla, Türkiye'de faaliyetlerine başlamak üzere bir etkinlik düzenledi ve Model Y aracı için ön sipariş almaya başladı. Bugün ise araçlarda yer alacak Geliştirilmiş Otopilot yazılımının ücretli belli oldu.

Tesla, Geliştirilmiş Otopilot yazılımı için 66.370 TL, Full Self-Driving Kabiliyeti için ise 131.580 TL fiyat belirledi. Geliştirilmiş Otopilot yazılımı, standart araç ile gelen özelliklere ek olarak otopilot navigasyon, otomatik şerit değiştirme, otomatik park ve akıllı çağırma işlevlerini içeriyor.

Geliştirilmiş Otopilot ve Full Self-Driving Kabiliyeti Fiyatları

Full Self-Driving Kabiliyeti ise standart otopilot ve Geliştirilmiş Otopilot'un tüm özelliklerini barındırmakta ve gelecekte şehir sokaklarında otomatik direksiyon özelliği de aktif olacak. Fiyatlara ÖTV ve KDV dâhil değil ve Model Y Performans konfigürasyonuna FSD paketini eklediğinizde fiyat 2.028.420 TL'ye yükseliyor.

Bu gelişmiş otopilot özelliklerine rağmen Tesla, aracın "tam otonom" hâle gelmeyeceğini ve sürekli insan dikkatinin sürüşte faal olması gerektiğini belirtiyor.

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