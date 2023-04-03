Tesla Fiyatları Belli Oldu: Yarın Satışa Çıkıyor!

Tesla Türkiye, sonunda kapılarını müşterilerine açıyor. İlk araçların yarın satışa çıkacağı açıklandı. İşte detaylar1

Tesla Fiyatları Belli Oldu: Yarın Satışa Çıkıyor!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün tanıtım gerçekleştiren firma, 4 Nisan tarihinde satışlara başlayacak.

Berlin'de üretilen Model Y ile Türkiye pazarına girmeyi düşünen Tesla'nın fiyat katalogu da belli oldu. Ayrıca araçların 10 bin TL ön sipariş bedeli karşılığında çevrim içi olarak sipariş verilebileceği açıklandı.

Tesla Fiyatları Belli Oldu: Yarın Satışa Çıkıyor!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları

Bugün basına tanıtılan Tesla araçları için kesin fiyat bilgisi henüz yayımlanmadı. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı tahmini rakamlara göre Model Y için fiyatlandırma aşağıdaki gibi olacak.

Model Güç aktarma organları Menzil (WLTP) İvmelenme (0-100 km/s) KDV Dahil Fiyat
Model Y Arkadan İtiş 455 km 6,9 sn 1.548,732 tL
Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km 5,0 sn 1.619,532 TL
Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km 3,7 sn 1.778,832 TL

Tesla siparişlerinin çevrim içi olarak yapılacağı açıklansa da henüz işlemlerin nereden ve nasıl gerçekleştirleceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Tesla'dan Türkiye Paylaşımı: Satış Tarihi Belli Oldu
Otomobil

Tesla'dan Türkiye Paylaşımı: Satış Tarihi Belli Oldu

Uzun süredir Türkiye'ye adım atması beklenen Tesla, sonunda geliyor! Bugün Tesla'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Türkiye için araçların satış tarihi verildi.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER