Tesla Fiyatları Belli Oldu: Yarın Satışa Çıkıyor!

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün tanıtım gerçekleştiren firma, 4 Nisan tarihinde satışlara başlayacak.

Berlin'de üretilen Model Y ile Türkiye pazarına girmeyi düşünen Tesla'nın fiyat katalogu da belli oldu. Ayrıca araçların 10 bin TL ön sipariş bedeli karşılığında çevrim içi olarak sipariş verilebileceği açıklandı.

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları

Bugün basına tanıtılan Tesla araçları için kesin fiyat bilgisi henüz yayımlanmadı. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı tahmini rakamlara göre Model Y için fiyatlandırma aşağıdaki gibi olacak.

Model Güç aktarma organları Menzil (WLTP) İvmelenme (0-100 km/s) KDV Dahil Fiyat Model Y Arkadan İtiş 455 km 6,9 sn 1.548,732 tL Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km 5,0 sn 1.619,532 TL Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km 3,7 sn 1.778,832 TL

Tesla siparişlerinin çevrim içi olarak yapılacağı açıklansa da henüz işlemlerin nereden ve nasıl gerçekleştirleceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.