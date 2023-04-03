Tesla Fiyatları Belli Oldu: Yarın Satışa Çıkıyor!
Tesla Türkiye, sonunda kapılarını müşterilerine açıyor. İlk araçların yarın satışa çıkacağı açıklandı. İşte detaylar1
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün tanıtım gerçekleştiren firma, 4 Nisan tarihinde satışlara başlayacak.
Berlin'de üretilen Model Y ile Türkiye pazarına girmeyi düşünen Tesla'nın fiyat katalogu da belli oldu. Ayrıca araçların 10 bin TL ön sipariş bedeli karşılığında çevrim içi olarak sipariş verilebileceği açıklandı.
Tesla Model Y Türkiye Fiyatları
Bugün basına tanıtılan Tesla araçları için kesin fiyat bilgisi henüz yayımlanmadı. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı tahmini rakamlara göre Model Y için fiyatlandırma aşağıdaki gibi olacak.
|Model
|Güç aktarma organları
|Menzil (WLTP)
|İvmelenme (0-100 km/s)
|KDV Dahil Fiyat
|Model Y
|Arkadan İtiş
|455 km
|6,9 sn
|1.548,732 tL
|Model Y Long Range
|Çift Motorlu Dört Çeker
|533 km
|5,0 sn
|1.619,532 TL
|Model Y Performance
|Çift Motorlu Dört Çeker
|514 km
|3,7 sn
|1.778,832 TL
Tesla siparişlerinin çevrim içi olarak yapılacağı açıklansa da henüz işlemlerin nereden ve nasıl gerçekleştirleceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
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