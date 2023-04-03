Tesla'nın Türkiye Lansmanı Bugün İstanbul'da Gerçekleşecek

Hatırlayacağınız üzere Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın Türkiye'ye giriş yapacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi de Türkiye pazarına girişinin önemini taşıyan etkinlikle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmak için bugün İstanbul'da gerçekleştireceği lansman etkinliği ile ülkemizdeki otomobil severlerle buluşuyor.

Tesla'nın Türkiye Lansmanı Kanyon AVM'de Gerçekleşecek

Kanyon AVM'de yer alan ilk mağazasında Model Y aracını sergileyecek olan Tesla, Türkiye'deki araç fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmamakla birlikte vergiler ve yüksek kur seviyesinin etkisiyle yüksek fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Tesla ayrıca araçlarının Türkiye'deki müşterilerine daha rahat ulaşabilmesi için farklı noktalarda hızlı şarj istasyonları da kurmayı planlıyor.

Tesla Üretimleri Beklenildiği Gibi Gidiyor

Tüm bunların yanı sıra Tesla geçtiğimiz günlerde 2023'ün ilk çeyreğinde toplam 440.808 adet Model 3, Model Y, Model X ve Model S üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Üretilen araçların 422.875'i müşterilere teslim edilirken, 2022'nin son çeyreğinde de 405.000 araçlık teslimat gerçekleştirilerek kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Bu başarılarıyla otomobil sektöründe adından sıkça söz ettiren Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterilerine de kaliteli ve teknolojik ürünler sunmaya hazırlanıyor.