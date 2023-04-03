Tesla'nın Türkiye Lansmanı Bugün İstanbul'da Gerçekleşecek
Türkiye pazarına giriş yapacağı açıklanan Tesla'nın Türkiye lansmanı bugün gerçekleşecek. İşte etkinliğe dair detaylar!
Hatırlayacağınız üzere Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın Türkiye'ye giriş yapacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi de Türkiye pazarına girişinin önemini taşıyan etkinlikle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmak için bugün İstanbul'da gerçekleştireceği lansman etkinliği ile ülkemizdeki otomobil severlerle buluşuyor.
Tesla'nın Türkiye Lansmanı Kanyon AVM'de Gerçekleşecek
Kanyon AVM'de yer alan ilk mağazasında Model Y aracını sergileyecek olan Tesla, Türkiye'deki araç fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmamakla birlikte vergiler ve yüksek kur seviyesinin etkisiyle yüksek fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Tesla ayrıca araçlarının Türkiye'deki müşterilerine daha rahat ulaşabilmesi için farklı noktalarda hızlı şarj istasyonları da kurmayı planlıyor.
Tesla Üretimleri Beklenildiği Gibi Gidiyor
Tüm bunların yanı sıra Tesla geçtiğimiz günlerde 2023'ün ilk çeyreğinde toplam 440.808 adet Model 3, Model Y, Model X ve Model S üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Üretilen araçların 422.875'i müşterilere teslim edilirken, 2022'nin son çeyreğinde de 405.000 araçlık teslimat gerçekleştirilerek kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Bu başarılarıyla otomobil sektöründe adından sıkça söz ettiren Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterilerine de kaliteli ve teknolojik ürünler sunmaya hazırlanıyor.
Tesla'dan Türkiye Paylaşımı: Satış Tarihi Belli Oldu
Uzun süredir Türkiye'ye adım atması beklenen Tesla, sonunda geliyor! Bugün Tesla'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Türkiye için araçların satış tarihi verildi.
Tesla'ya Türkiye'de Şarj İstasyonu Açma Yetkisi Verildi!
Bir süredir Türkiye pazarına gireceğine dair gelişmeler yaşanan Tesla ile ilgili bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
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