Tesla'nın Geri Çağırdığı Cybertruck Sayısı Açıklandı: Durum Ciddileşiyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre Tesla, geçtiğimiz günlerde Cybertruck'larda gaz pedallarının sıkışmasıyla ilgili sorunları doğruladı ve şirket bugün aldığı kararla şimdiye kadar teslim ettiği 3.878 aracın tamamını geri çağırdı.

Konuya dair ilk detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı ve bugün Tesla gerek Cybertruck sahiplerini gerek kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklamada bulundu. Şirket herhangi bir kaza yaşanmadığını söylerken, 31 Mart'ta konuyla ilgili ilk şikayeti aldıklarını, ardından 3 Nisan'da ikinci bir şikayetin geldiğini belirtti.

Sorunla ilgili soruşturma sürerken, şirket bugüne kadar teslim ettiği tam 3.878 aracın geri çağrılmasını emretti ve aracını şirkete geri getiren araç sahiplerine sıfır maliyetle tamir etme veya değiştirme sözü verdi.

Cybertruck'ta Yaşanan Sorun Neyden Kaynaklanıyor?

Sorunun neyden kaynaklandığı ile ilgili bazı bilgiler de bugün gün yüzüne çıktı. NHTSA konuyla ilgili özetinde "Gaz pedalı pedi yerinden çıkabilir ve pedalın iç döşeme tarafından sıkıştırılmasına neden olabilir." dedi

Tesla'nın geri çağırma süreci başlamadan önce sosyal medyada konuyla ilgili, sürücünün kontrolden çıkmış bir şekilde hızlanabileceği endişesini dile getiren paylaşımlar yapılıyordu.

Şirket geçtiğimiz günlerde mevcut üretimlerin de durdurulduğunu açıklamıştı ve geri çağırma kapsamında aracını teslim eden sürücülerin Cybertruck'larına geri ne zaman kavuşacaklarına dair bir bilgi de yok.

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