Uygun Fiyatlı Çinli mi? Almadan Önce 2 Kez Düşünün: BYD Yedek Parçası Bulunmuyor!

Bugün bir otomobil satın almak istediğinizde satış öncesi ve satış sonrası şeklinde iki farklı hizmet grubu sizi karşılıyor. Genel olarak tüketiciler satış öncesi ve satış esnasındaki hizmeti dikkate alırken asıl önemli olan satış sonrasındaki hizmetler oluyor. Aracıyla kazan yapan bir BYD kullanıcısının BYD markasının yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi. İşte BYD yedek parça tedariği ve servis süreciyle ilgili detaylar...

BYD Sahipleri Yedek Parça ve Servis Ağı Problemleri Yaşıyor!

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan BYD bu kez bir kullanıcı deneyimi ile gündemde. Sosyal medyada paylaşılan videoda BYD marka elektrikli aracıyla köpeğe çarpan bir sürücü yaşadığı mağduriyeti anlattı.

BYD Marka aracı ile kaza yapan bir vatandaş:



"Köpeğe vurduktan sonra araç bu hale geldi. Bir tane parçası bile yok 2 ayda sürebilir 4 ayda sürebilir, parçayı takip edecek ekranımız bile yok diyor servis. Ayrıca airbag sensörü montajlı olduğu yerden kopup boşta sallanır hale… pic.twitter.com/gKMxxgpkCO — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) July 11, 2025

Kazanın ardından aracın neredeyse tüm ön bölümü ciddi şekilde hasar alırken dikkat çeken bir detay daha vardı: Airbag sensörü, montajlandığı yerden tamamen çıkmış ve araç içinde boşta sallanır hâle gelmişti. Ancak asıl sorun BYD markasının yedek parça tedariği ve stoklarıyla ilgiliydi.

Kaza sonrası servise giden kullanıcı aracın yedek parça temini konusunda büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Servis tarafından yapılan açıklamada “Parçalar 2 ayda da gelir, 4 ayda da. Takip sistemi bile yok.” denildiği ifade ediliyor. Kullanıcıya göre araçta değişmesi gereken parçaların hiçbiri stokta bulunmuyor ve tamir süresi belirsizliğini koruyor.

BYD’nin Türkiye pazarında henüz yeni oluşu bu gibi durumlarda yedek parça ve servis altyapısının ne derece yeterli olduğunu tekrar gündeme getirdi. Özellikle elektrikli araçların farklı yapısı ve Çin menşeli parçaların tedarik süreci tüketiciler için önemli bir kriter hâline gelmiş durumda.

Şimdilik BYD Türkiye cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın, markanın satış ve güven algısını nasıl etkileyeceği merak konusu.