Tesla, Hacker'lara Meydan Okuyor: Yarışma Düzenleyerek Hacker'ları Ödüllendiriyor!

Tesla, yıllardır siber güvenlik konusunda büyük yatırımlar yapıyor ve hacker'larla beraber çalışıyor. Şirket, elektrikli araçlarını hackleyebileceklerini düşünenlere meydan okuyarak Pwn20wn Hack yarışması düzenliyor.

Bu stratejinin amacı, "iyi niyetli" hackerları teşvik etmek ve ödüllendirmek, böylece Tesla'nın sistemlerindeki zayıflıkları bulmalarına ve kötü niyetli kişilerin bunlardan yararlanmadan önce onları düzeltmelerine yardımcı olmak.

Bu strateji, Tesla'nın sistemlerindeki onlarca, hatta yüzlerce zayıflığı kötü niyetli kişilerden önce fark edip düzeltmelerini sağlıyor.

Hacker Yarışması Neden Ortaya Çıktı?

Pwn2Own'un arkasında Zero Day Initiative bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Tokyo'da özel bir etkinlik düzenlediler. Güvenlik araştırmacısı ekibi Synacktiv, Tesla'nın bilgi eğlence sistemini sömürmek için bazı hatalardan faydanlandı. Bu yarışma stratejisi de bu olay nedeniyle ortaya çıktı. Bu saldırı sonucunda 100.000 dolarlık bir ödül kazandılar.

Zero Day Initiative, Vancouver'da yeni bir Pwn2Own etkinliği düzenledi ve Synacktiv yine sistemde bir zayıflık bulmayı başardı. Kuruluş, hacker ekibinin Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini (ECU) ve araç CAN BUS'ını hacklemeyi başardığını X üzerinden duyurdu.

Confirmed!!! The @Synacktiv team used a single integer overflow to exploit the #Tesla ECU with Vehicle (VEH) CAN BUS Control. The win $200,000, 20 Master of Pwn points, and a new Tesla Model 3 (their second!). Awesome work as always. #Pwn2Own #P2OVancouver pic.twitter.com/FcB4fTiOa7 — Zero Day Initiative (@thezdi) March 20, 2024

Bu sefer, bu zayıflıkları açığa çıkardıkları için 200.000 dolar ve bir adet yeni Model 3 kazandılar.

Bu gibi girişimler, otomobil üreticilerinin kötü niyetli kişilerin önünde olmalarına yardımcı oluyor. Tesla, "iyi niyetli" hackerlara açık olan kendi yazılım hatası programındaki hackerları ödüllendiriyor.

Temmuz 2017'de Musk, Rhode Island'daki Ulusal Valiler Birliği'nde sahneye çıkarak "donanım genelinde bir hack" in Tesla'nın en büyük endişelerinden biri olduğunu doğrulamıştı. Bu durumun gerçek bir endişe haline gelmesinden sonra şirketin siber güvenlik çabalarında ciddi bir artış olduğu da belirtilmişti.