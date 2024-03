Tesla, Hacker'lara Meydan Okuyor: Yarışma Düzenleyerek Hacker'ları Ödüllendiriyor!

Tesla, yıllardır siber güvenlik konusunda büyük yatırımlar yapıyor ve hacker'larla beraber çalışıyor. Şirket, elektrikli araçlarını hackleyebileceklerini düşünenlere meydan okuyarak Pwn20wn Hack yarışması düzenliyor.

Bu stratejinin amacı, "iyi niyetli" hackerları teşvik etmek ve ödüllendirmek, böylece Tesla'nın sistemlerindeki zayıflıkları bulmalarına ve kötü niyetli kişilerin bunlardan yararlanmadan önce onları düzeltmelerine yardımcı olmak.

Bu strateji, Tesla'nın sistemlerindeki onlarca, hatta yüzlerce zayıflığı kötü niyetli kişilerden önce fark edip düzeltmelerini sağlıyor.

Pwn2Own'un arkasında Zero Day Initiative bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Tokyo'da özel bir etkinlik düzenlediler. Güvenlik araştırmacısı ekibi Synacktiv, Tesla'nın bilgi eğlence sistemini sömürmek için bazı hatalardan faydanlandı. Bu yarışma stratejisi de bu olay nedeniyle ortaya çıktı. Bu saldırı sonucunda 100.000 dolarlık bir ödül kazandılar.

Zero Day Initiative, Vancouver'da yeni bir Pwn2Own etkinliği düzenledi ve Synacktiv yine sistemde bir zayıflık bulmayı başardı. Kuruluş, hacker ekibinin Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini (ECU) ve araç CAN BUS'ını hacklemeyi başardığını X üzerinden duyurdu.

Confirmed!!! The @Synacktiv team used a single integer overflow to exploit the #Tesla ECU with Vehicle (VEH) CAN BUS Control. The win $200,000, 20 Master of Pwn points, and a new Tesla Model 3 (their second!). Awesome work as always. #Pwn2Own #P2OVancouver pic.twitter.com/FcB4fTiOa7