Tesla Hacklenen Araçları Tespit Etti: FSD Özelliği Silindi!

Tesla ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bazı kullanıcılar araçlarında aktif olarak kullandıkları Full Self-Driving (FSD - Otonom Sürüş) özelliğinin herhangi bir uyarı olmadan devre dışı bırakıldığını bildirdi. Paylaşılan bilgilere göre bu durumun yetkisiz yöntemlerle aktif edilen FSD sistemlerinin Tesla tarafından uzaktan tespit edilmesi sonrası gerçekleştiği öne sürülüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla FSD Özelliğini Neden Kaldırdı?

Ortaya çıkan iddialara göre Tesla araç verilerini analiz ederek sistem üzerinde yetkisiz değişiklikler tespit etti. Özellikle üçüncü parti donanımlar veya yazılım müdahaleleriyle aktif edilen FSD özelliklerinin belirlenmesinin ardından bazı araçlara uzaktan müdahale edildiği belirtiliyor.

Bu müdahale sonrası ilgili araçlarda FSD özelliği tamamen devre dışı bırakıldı. Kullanıcıların herhangi bir güncelleme yüklemeden bu değişiklikle karşılaştığını belirtmesi ise dikkat çekti. Tesla’nın bu adımı güvenlik ve yazılım bütünlüğünü korumaya yönelik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Hangi Tesla Modellerinde FSD Özelliği Kaldırıldı?

İddialara göre yapılan müdahale FSD’nin resmi olarak aktif olmadığı bölgelerde üçüncü parti yöntemlerle açılan sistemleri kapsıyor. Özellikle CAN hattı üzerinden yapılan donanımsal müdahaleler veya yazılım tabanlı aktivasyonların Tesla tarafından tespit edildiği ifade ediliyor.

Bu araçlarda Tesla’nın OTA (uzaktan erişim) sistemi üzerinden değişiklik yaptığı ve sürüş destek özelliklerini sınırladığı belirtiliyor. Müdahale edilen araçlarda FSD menüsünün tamamen kaldırıldığı veya kullanım dışı bırakıldığı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki Kullanıcıları Etkiler Mi?

FSD özelliği Türkiye’de resmi olarak sunulmuş değil. Buna rağmen bazı kullanıcılar üçüncü parti çözümlerle sistemi aktif hale getirebiliyor. Bu nedenle söz konusu müdahalenin Türkiye’deki kullanıcıları da dolaylı olarak ilgilendirdiği değerlendiriliyor.

Tesla’nın yazılım tabanlı özellikleri uzaktan açıp kapatabilmesi yetkisiz müdahalelerin kalıcı olmayabileceğini gösteriyor. Bu durum hack yöntemiyle aktif edilen özelliklerin herhangi bir anda devre dışı bırakılabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Tesla’nın bu hamlesi yazılım tabanlı araç özelliklerinin üretici kontrolünde olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Özellikle resmi olarak sunulmayan özelliklerin üçüncü parti yöntemlerle açılması hem garanti hem de güvenlik açısından risk oluşturabilir. Bu gelişme sonrası Tesla’nın yazılım güvenliği tarafında daha sıkı denetimler yapması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.