Tesla İlk Cybertruck Teslimatını Gerçekleştiriyor: Peki Ne Zaman?

Tesla merakla beklenen Cybertruck aracı için nihayet ilk teslim tarihini açıkladı.

Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi X'te yayınladığı bir gönderiyle ilk Cybertruck siparişinin teslim edileceği tarihin 30 Kasım olduğunu duyurdu.

İlk teslimat bir etkinlikte gerçekleşecek ve etkinlik Tesla'nın Austin, Teksas'taki Cybertruck Gigafactory'sinde gerçekleşecek.

Daha önceki Tesla lansmanlarına bakılırsa, önümüzdeki ayın sonunda uzun zamandır beklenen etkinlik muhtemelen Musk'ın ilk Cybertruck'ları ilk müşterilere teslim ettiği parti benzeri bir atmosfer içerebilir.

İlk Cybertruck 30 Kasım'da Teslim Edilecek

Yeni Cybertruck sahipleri, ilk tanıtıldığında fütüristik görünümlü, tamamen elektrikli kamyon için ilk ön sipariş verenler arasında olmalarıyla birlikte etkileyici bir sabır gösterdiler. Öyle ki ön sipariş vermelerinin üzerinden tam 4 yıl geçti ve nihayet araçlarını teslim alabilecekler.

Bu yaz itibariyle, Cybertruck için yaklaşık 2 milyon sipariş geldiği ve her müşterinin 100 dolar iade edilebilir depozito yatırdığı bildirilmişti ancak Musk'ın Çarşamba günü Tesla'nın kazanç çağrısı sırasında yakın zamanda üretim kapasitesine ulaşmanın zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından hepsinin teslim edilmesi biraz zaman alacak.

Tesla başkanı, otomobil üreticisinin yılda yaklaşık 250.000 Cybertruck üretmeyi hedeflediğini söyledi ancak bunun 2024'ten sonraya kadar gerçekleşmesinin olası olmadığını da sözlerine ekledi.

İlk teslimatla birlikte Cybertruck'ın sektörde istediği başarıya ulaşıp ulaşmayacağı da belli olmaya başlayacak. Peki siz Cybertruck hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.