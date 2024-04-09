Tesla Kazasında Apple Mühendisinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Otopilot Özelliği Sonunu Getirmiş!

Wei "Walter" Huang, Tesla Model X ile Mart 2018'de California'da bir güvenlik bariyerine çarparak hayatını kaybetmesinin arından Otomatik Pilot kullandığı doğrulandı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), hem Otomatik pilotun hem de dikkatsiz sürüşün kazaya yol açan faktörler olduğunu tespit etti.

Tesla, Wei Huang'ın telefonunda oyun oynadığını iddia etmeyi planlıyordu. Fakat bunun yerine Huang'ın ailesiyle anlaşma yapmaya karar verdi.

Tesla Huang’ın Ailesine Ne Kadar Ödeme Yapacak?

Bu hafta ise şirket Tesla'nın Otopilot sistemini haksız ölüm iddiasına karşı savunmak için mahkemeye çıkacaktı, ancak bunun yerine Apple mühendisi Wei "Walter" Huang'ın ailesine ödeme yapmayı planladı.

Ayrıca Mahkeme belgeleri de Huang’ın ailesine ödeme yapılarak uzlaşma sağlanmaya çalışıldığını gösteriyor.

Şirketin ne kadar teklif edebileceği veya anlaşmanın başka hangi şartları içereceği belli olmasa da Tesla'nın avukatları, her iki tarafın da anlaşmayı zaten kabul ettiğini ve bunun gizli kalmasını istediklerini belirtiyor.

Anlaşma henüz hakim tarafından onaylanmadı. Mahkeme belgeleri, davanın sanıklarından biri olan Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı'nın anlaşmaya itiraz etme şansı elde etmesinden sonra, anlaşmayı daha detaylı tartışmak için 11 Nisan Perşembe günü bir takip duruşması yapılacağını işaret ediyor.