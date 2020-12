Tesla Otomobillere Korna Yerine Yellenme Sesi Geliyor

Tesla araçlarda korna yerine yellenme sesi kullanılabilecek. Otomobil devi Tesla'nın son güncellemesine göre sıkıcı korna sesleri daha eğlenceli hale getirilmeli. İşte Tesla'nn Boombox isimli yeni özelliği.

Tesla, araç sahiplerinin normal korna sesi yerine yellenme veya keçi sesi kullanmasına olanak tanıyan Boombox adlı ilginç bir özellik yayınladı.

Tesla ürün yazılımı 2020.48.26 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen Toybox bölümü aracılığıyla araç sahipleri için normal bir korna yerine kullanabilecekleri birkaç ses yer alıyor: keçi melemesi, alkış, "tada" klibi, havalı korna ve yellenme.

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün yayınladığı bir tweet'te, Tesla'nın yeni güncellemesi sayesinde araç sahiplerinin "özel müzik veya sesler yükleyebileceğini" söyledi.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!