Tesla Otomobillere Korna Yerine Yellenme Sesi Geliyor

Tesla araçlarda korna yerine yellenme sesi kullanılabilecek. Otomobil devi Tesla'nın son güncellemesine göre sıkıcı korna sesleri daha eğlenceli hale getirilmeli. İşte Tesla'nn Boombox isimli yeni özelliği.

Tesla, araç sahiplerinin normal korna sesi yerine yellenme veya keçi sesi kullanmasına olanak tanıyan Boombox adlı ilginç bir özellik yayınladı.

Tesla ürün yazılımı 2020.48.26 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen Toybox bölümü aracılığıyla araç sahipleri için normal bir korna yerine kullanabilecekleri birkaç ses yer alıyor: keçi melemesi, alkış, "tada" klibi, havalı korna ve yellenme.

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün yayınladığı bir tweet'te, Tesla'nın yeni güncellemesi sayesinde araç sahiplerinin "özel müzik veya sesler yükleyebileceğini" söyledi.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update! — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

Ayrıca bir şirket sözcüsü ise, "Tesla Boombox güncellemesi, gerçeklik ile faydacı mizahı birleştiriyor: Araç sahipleri normal, sıkıcı korna sesleri yerine yellenme ve keçi seslerini kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Tesla'nın yeni güncellemeyle sunacağı Boombox modu, arabanın dışındaki insanlar için biraz şaşırtıcı olacak gibi görünüyor. Sıkışmış bir trafiğin ortasında yellenme sesi duymak pek de hoş olmayacak gibi gözüküyor.

Tesla araçlarda korna yerine yellenme sesi

Bilmeyenler için 1 Eylül 2019'dan sonra üretilen Tesla arabalarında dahili hoparlörler yer alıyor. Bu hoparlör sistemi sayesinde müzik deneyiminizi artırabilir veya yeni Boombox güncellemesiyle Tesla deneyiminizi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Ayrıca halihazırdaki sürüme göre bir Tesla otomobil, kamyonla aynı korna sesini kullanabiliyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi bu korna sistemine herhangi bir ceza uygulamadı, ancak yeni güncellemeyle gelecek yellenme sesi tehlikeli olabilir.

Yeni sunulacak güncelleme sadece korna ile ilgili değil. 2020.48.26 güncellemesi kapsamında batarya performans artışı yaşanacağı belirtiliyorken ayrıca Tesla otomobil sahipleri park halindeyken oynayabilecekleri üç yeni oyuna (The Battle of Polytopia, Cat Quest ve Solitaire) erişebilecek.

Peki ya siz Tesla'nın yeni korna seslerini nasıl buldunuz? Trafikte beklemediğiniz bir anda yellenme sesi veya keçi melemesi duymak biraz şaşırtıcı olacak gibi gözüküyor.