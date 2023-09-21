Tesla'da Çekiliş Var: Arkadaşına Tesla Araç Aldırana Model 3 Performance Bedava!

Elektrikli otomobil devi Tesla, çekiliş kampanyası başlattı. Heyecan verici kampanyanın kuralı belli; arkadaşına Tesla araç aldır, ücretsiz Model 3 Performance'ın sahibi ol.

Tesla'nın 2030 yılına kadar yılda 20 milyon araç üretmeyi hedeflemesi sebebiyle satışları artırmak amacıyla böyle bir kampanya başlattığı düşünülüyor.

Başka Avantajlar da Var!

Arkadaşına Tesla araç aldırıp ücretsiz bir Tesla aracına sahip olma hayali şimdiden yayıldı. Ancak şirketin Model 3 Performance'ı ücretsiz bir şekilde sunmasının dışında da avantajları olacak.

Yalnızca ABD'de geçerli olan bu kampanyada, yazılım yükseltmeleri, Supercharger erişimi, fabrika turları gibi avantajlar da sunulacak. Bunlar dışında en önemli fırsat, Cybertruck için öncelik hakkının tanınacak olması.

Tesla'nın yakında piyasaya çıkacak olan Cybertruck'ı, 1 milyondan fazla ön sipariş aldı. Aracın havalı süspansiyonu ve dayanıklı kaplamasıyla piyasada büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

ABD vatandaşları 53 bin dolar değerindeki Model 3 Performance'ı kazanma şansını yakalamak için şimdiden harekete geçti. Maalesef bu kampanya bizim ülkemizde geçerli değil.

Kazananlar ekim ayında açıklanacak. Eğer bu kampanyaya yeteri kadar katılım olursa şirketin bu tarz çekilişlere daha fazla yöneleceği düşünülüyor.

Peki siz Tesla'nın kampanyası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.