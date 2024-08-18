Tesla, Model 3'ün Daha Uygun Fiyatlı Yeni Versiyonunu Tanıttı: Fiyat Ucuzlasa Da Performanstan Kayıp Yok!

Elektrikli otomobil endüstrisinin devlerinden Tesla, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir aracını resmen piyasaya sürdü. Marka, sevilen Model 3 aracının daha sade bir iç mekan tasarımına ve özelliklerine sahip olan uygun fiyatlı yeni versiyonunu satışa sundu. Detaylar haberde.

Yeni Uygun Fiyatlı Model 3 Yalnızca Bazı İç Mekan Özelliklerinden Mağrum

Tesla, klasik Model 3'e kıyasla daha az iç mekan özelliğine sahip olan yeni versiyonda siyah veya beyaz renkli iç mekan seçeneklerini kaldırdı. Sadece siyah iç mekan ve deri koltuk yerine kumaş koltuk sunulan yeni araçta, klasik Model 3'ün ev sahipliği yaptığı arka koltuk ekranı da mevcut değil. Ek olarak ısıtmalı direksiyon ve koltuk özelliklerinin de çıkarıldığını belirtelim.

Bunlarla birlikte varsayılan tüm Model 3'lerde yer alan RGB ortam aydınlatması, uygun fiyatlı yeni versiyonda artık sadece beyaz ışıkla sınırlı hale getirilmiş. Diğer bir maliyetten kısılan özellik ise akustik camlarda. Ucuz modelde, tüm kapı camları yerine sadece ön camda akustik özelliği sunuluyor. Öte yandan uygun fiyatlı yeni Model 3, performans alanında klasik araç ile tamamen aynı özelliklere sahip.

İlk olarak Meksika'da piyasaya sürülen yeni otomobil, 35.000 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Yeni versiyon, bu değeri ile ABD'de satılan Model 3 RWD'den 4.000 dolar ucuza geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...