Tesla Model S Batarya Değişim Ücreti Cep Yakıyor!

Tesla Model S, batarya değişim ücreti ile gündeme geldi. Mario Zelaya isimli bir Model S sahibi, bataryanın değiştirilebilmesi için oldukça yüksek bir ücret istendiğini ileri sürdü. Karşılaştığı sorunu TikTok üzerinden dile getiren Zelaya'nın videosu, kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Tesla Model S Batarya Değişim Ücreti Ne Kadar?

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Mario Zelaya, 2013 yılında 140 bin Kanada doları karşılığında Tesla Model S isimli bir elektrikli otomobil satın aldı. Geçtiğimiz haftalarda bir video yayımlayan Zelaya, bataryanın ölmesi sonucunda aracın kullanılamaz hâle geldiğini ve hatta otomobilin içerisindeki bazı belgelere bile erişemediğini ifade etti.

Bataryanın ölmesi üzerine batarya değişiminin gerçekleştirilmesini isteyen Zelaya, çok yüksek bir fiyat etiketi ile karşılaştı. Zelaya'nın ücretsiz değişim talebini reddeden şirket, batarya değişimi için 21 bin ABD Doları istedi.

Yaşadığı sorunu TikTok hesabı üzerinden bir video ile anlatan Zelaya, garanti süresi bitmeden bataryanın paslandığını düşünüyor. Mario Zelaya, pil değişimi için istenen yüksek ücreti ödemeyi kabul etmedi ve Kanada'da yer alan Transport Canada isimli düzenleyici kuruma başvurdu.

Zelaya, 2013 ve 2014 yıllarında üretilen bazı Model S otomobillerinde klima sisteminin drenaj hortumundan gelen sıvının bataryanın üzerine damladığını ve bunun sonucunda pilin paslanmasına neden olduğunu söyledi.

Kurumda yer alan teknisyenler, Zelaya'nın elektrikli otomobilini inceledi ve oldukça önemli bir sonuca vardı. Transport Canada kurumundaki teknisyenler de pilin bu nedenle öldüğünü doğruladı.

Elon Musk'a göre Model S modellerinde yer alan bataryaların 482 bin km ile 804 bin km civarında bir ömrü bulunuyor. Ayrıca bu pillerin 21 ile 25 yıl arasında çalışacak şekilde tasarlandığı söyleniyor fakat Zelaya'nın elektrikli otomobili yalnızca yaklaşık 123 bin km'de yeni bir pile ihtiyaç duydu.

Yüksek batarya değişim ücreti ile ilk kez Zelaya karşılaşmadı. Geçtiğimiz yıl Finlandiyalı bir kişiye 2013 üretimi Model S modelinin batarya değişim iiçin 22 bin 600 dolar tutarında bir ücret istenmişti.