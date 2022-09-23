Tesla Bir Milyondan Fazla Aracı Geri Toplayacak

Bu yıla kadar dünyanın en fazla elektrikli araba satan markası olan Tesla, şimdiye kadar çıkardığı modellerle kullanıcılardan büyük beğeni topluyor. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken arabalar, elektrikli araba kullanmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Fakat bazı modellerde kullanıcılardan gelen şikayetler kapsamında sorunlar tespit edildi.

Amerika'da satışa sunulan 1,1 milyon Tesla aracı, pencerelerinin çok hızlı kapanması nedeniyle geri toplanacak. BBC'nin yaptığı habere göre Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından bir güvenlik ihlali olarak belirlenen bu sorun sebebiyle Tesla'nın araçları geri toplaması gerekiyor.

Tesla'nın Başı Son Günlerde Dertte!

Hızlı kapanan pencerelerin insanların parmaklarına zarar verebileceği düşünülüyor. Alınan karar sonrasında çeşitli modellere sahip araçları toplayacaklarını açıklayan Tesla, toplamda 1,1 milyon aracı geri toplayarak bir yazılım güncellemesi yapacak. Firma tarafından yapılan açıklamada sorunla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı belirtildi. 13 Eylül'den sonra üretilen araçların böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadığı düşünülüyor. Sorunlu Tesla arabaları, firmanın 15 Kasım'da araç sahiplerine göndereceği bilgilendirme mektubuyla birlikte toplanmaya başlanacak.

Uzun bir süre boyunca en hızlı hisse değeri kazanan firmalar arasında yer alan Tesla, bu sene ilk defa düşüş yaşadı. Bu düşüşün sebeplerinden birinin Tesla CEO'su Elon Musk'ın çalkantılı iş hayatı olduğu düşünülüyor. Ayrıca firmanın yaptığı bitcoin yatırımları da kripto para borsasındaki dramatik düşüşler sebebiyle milyonlarca dolar kaybetmelerine yol açtı. Diğer yandan şirket çalışanlarının Elon Musk'a karşı yaptığı protestolar devam ediyor. Firmanın son günlerde yaşadığı sorunların büyük sonuçlara sebep verebileceği düşünülüyor.