Yeni Tesla Model S Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 Çalıştırabilecek!

Yeni Tesla Model S Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 oyunlarını da oynatabilecek. Tesla tarafından geliştirilen güncellenmiş Model S aracı, sahip olduğu şık tasarım ve çok sayıda özelliğin yanı sıra bilgi eğlence sistemi ile de dikkat çekiyor. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Tesla Model S Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 Oynatabilecek

Güncellenen Tesla Model S, çok sayıda yeni özelliğe ve önceki modellere kıyasla daha fazla beygir gücü ile birlikte geliyor. Tesla firmasının yeni modeli eğlence bilgi sistemi ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden söz konusu otomobilin Cyberpunk 2077 oyununu çalıştırabildiğini söyledi.

Musk, araç içi bir görsel de paylaştı. Paylaşılan görsele baktığımızda ekranda Witcher 3’ün kapak görselini ve bir dizi oyunlar görüyoruz. Witcher 3’ün yanı sıra Beach Buggy Racing 2, Stardew Valley, Cuphead ve Cat Quest gibi oyunlar da bulunuyor. Otomobilin çok başarılı grafiklere sahip olan Cyberpunk 2077 ve Witcher 3’ü oynatabiliyor olması, pek çok oyuncuyu şaşkına çevirdi.

22 hoparlör ve 960W ses sisteminin yer aldığı otomobilde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu sebepten dolayı bu arabanın içerisinde video oyunu oynamak yolcular için muhteşem bir deneyim olacaktır. 17 inç devasa bir ekrana sahip olan araba 2200 x 1300 piksel çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlük, bazı üst düzey dizüstü bilgisayarlarda bile bulunmuyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre ultra parlaklığa sahip olan ekran, zengin ve doğru renkler sunuyor.

Otomobilde yer alan ekran sağ ve sol kısma doğru hareket ettirilebiliyor. Böylece oyuncular ekranı istedikleri şekilde konumlandırabilecek. Ekranın sağ ve sol kısma hareket ettirilebilmesi, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyan farklı bir etken arasında yer alıyor. Şirket, bilgi, eğlence ve oyun sisteminin 10 teraflop beygir gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. Bu, güncellenen Model S’in yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’ten yalnızca 2 teraflop eksik olduğu anlamına geliyor.

Güncellenen Tesla Model S isimli otomobil, Tesla’nın web sitesi üzerinden 72.990 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Musk tarafından paylaşılan bilgilere göre siparişler önümüzdeki aydan itibaren gönderilmeye başlanacak.