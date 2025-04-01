Tesla
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 356
- DOSYA BOYUTU 263 MB
- Üretici Tesla Motors, Inc
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Tesla mobil uygulaması üzerinden Tesla araç ve Powerwall pil sahipleri birçok uzaktan kontrol fonksiyonunu yerine getirebilir.
Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Tesla mobil uygulaması, Tesla model araçlardan birine sahip olan veya Powerwall pil sahibi kullanıcıların yararlanabileceği bir kontrol ve kumanda sistemidir.
Tesla mobil uygulaması üzerinden araç sahipleri birçok fonksiyonu uzaktan yönlendirebiliyor. Günümüz şartlarında fütürizmi yaşatan Tesla’nın bu mobil uygulama üzerinden araçları kumanda edebilmesi kullanıcıları etkileyecek cinsten.
Gelelim uygulama üzerinden yapılabilecek aktivitelere; öncelikle araç fonksiyonlarından bahsetmek gerekirse, aracınızın şarj durumunu anlık olarak kontrol edebilir ve doldurmayı durdurup başlatabilirsiniz. Ayrıca aracınıza binmeden önce aracı ısıtma ya da soğutma talimatı verebilirsiniz (park halindeyken bile).
Tesla İndir
Aracınız hareket halindeyken yerini tespit edebilir ve güzergahını takip edebilirsiniz. Park halindeyken aracı bulmanız için uygulama üzerinden farları yakabilir yahut kornayı çaldırabilirsiniz. Otopilot fonksiyonu olan modellerde aracı park yerinden çıkartabilir ve zorlu park alanlarına rahatça park ettirebilirsiniz.
Ayrıca aracın panoramik çatısını açıp kapatabilirsiniz. Powerwall pillerde de pilin doluluk oranını görüntüleyebilirsiniz. Ancak uygulama sadece Powerwall 2 pillerde kullanılabiliyor. Siz de Tesla Mobile indirin ve aracınızı uzaktan kontrol edin!
Tesla
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23
- DOSYA BOYUTU 758 MB
- Üretici Tesla Motors, Inc
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Tesla mobil uygulaması Tesla araç sahibi kullanıcılarının birçok fonksiyonu uzaktan yapabilmesine yarayan ve hayatı biraz daha kolaylaştıran kullanışlı bir mobil uygulamadır.
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Tesla mobil uygulaması, Tesla araç sahiplerinin uzaktan birçok fonksiyonu yerine getirebilmesi imkan tanıyan ve Powerwall pillerin durumlarını anlık takip edebileceğiniz son derece kullanışlı bir uygulamadır.
Tesla araç sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken Tesla mobil uygulamasında yapılacak bir sürü şey var. Araç sahiplerinin keyfini katlayacak potansiyele sahip olan uygulama kapsamında araç sahipleri aracın şarj durumunu anlık olarak takip edebilirken istedikleri zaman şarj dolumu başlatabilir ya da durdurabilir.
Ayrıca araca binmeden önce park halinde olan aracı soğutabilir ya da ısıtabilirsiniz. Yine uzaktan aracınızı kilitleyebilir ya da kilidi açabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden aracın yer takip edilebilir ve hareket güzergahı da takip edilebilir.
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Tesla İndir
Aracın park yeri unutulduğunda uygulama üzerinden korna çalabilir ya da farları açabilirsiniz. Aracın panoramik tavanı yine uygulama üzerinden açılıp kapatılabilir. Son olarak da otopilot fonksiyonu olan modelleri uygulama üzerinden park edebilir ya da park yerinden çıkarabilirsiniz.
Tesla mobil uygulaması üzerinden Powerwall pillerin doluluk oranını da anında görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu uygulama yalnızca Powerwall 2 pilleri destekliyor. Tesla sahipleri için son derece kullanışlı bir uygulama olan Tesla uygulamasını indirerek, siz de aracınızın fonksiyonlarını en etkili şekilde kullanabilirsiniz.