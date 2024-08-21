Tesla Binlerce Aracı Geri Çağırıyor: İşte Kaza Riski Taşıyan Hata!

Ülkemizde düşen satış rakamları ve uygun fiyatlı Model Y ile gündemde olan Tesla sadece 2024 yılında iki milyondan fazla aracı geri çağırdı. Tabii bu elektrikli otomobil devine özel bir durum değil. Markalar üretim hatalarını gidermek için belirli dönemlerde araçları geri çağırabiliyor. Tesla bunlara bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık 10 Bin Adet Tesla Model X Geri Çağırılıyor

Reuters tarafından paylaşılan habere göre 9136 adet Model X SUV servise geri çağırıldı. Ancak teknisyenler bu kez bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözemeyecek. Araçların serviste detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.

Sorunun kaynağı aracın tavanındaki plastik aksamlardan birisi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi konu hakkında yaptığı açıklamada "Ön ve orta tavan kozmetik trim parçaları astar olmadan araca yapıştırılmış olabilir. Sonuç olarak, trim parçalarından biri veya her ikisi araçtan ayrılabilir." ifadelerini kullanıyor.

Yani bu parçalardan birisinin sürüş esnasında düşmesi halinde sürücünün dikkati dağılacağı için bir kaza ile sonuçlanabileceği vurgulanıyor. Tabii bu model hali hazırda ülkemizde satılmıyor. Bu yıl, Model X'in yanı sıra Model Y, Model 3, Model S ve Cybertruck'ta geri çağırmalar ile gündeme geldi.