Tesla'nın Elektrikli Tırı Semi İlk Kazasından Hemen Sonra Bataryası Yüzünden Alevler İçinde Kaldı!

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üretcililerinden Tesla'nın uzun bir süredir beklenen elektrikli tır modeli Tesla Semi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Elektrikli araç, geçtiğimiz gün ABD'de ilk kazasına karıştı. Otoyolda yaşanan kaza sonrası bataryaları alev alan tır nedeniyle yollar saatlerce kapalı kaldı. Detaylar haberde.

Yeni Tesla Semi Ağaçlara Çarptıktan Hemen Sonra Cayır Cayır Yandı!

Geçtiğimiz gün ABD basınının mercek altına aldığı olaya göre, otoyolda hereket eden dorsesiz bir Semi modeli ağaçlara çarptı. Ağaçlara çarpan aracın, kısa süre sonra alev aldığı bildiriliyor. Yaşanan kaza sonrasında yolların yaklaşık olarak 16 saat boyunca kapalı kaldığı da aktarılıyor. Bu denli uzun bir müdehale süresinin arkasında ise Semi modelinde yer alan bataryaların yangından sonra bir türlü söndürülememesi yatıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinden gelen bilgilere göre, İtfaiyeciler binlerce litre su kullanarak Semi’nin lityum iyon bataryasını soğutmaya ve yangını söndürmeye çalıştı. Elektrikli tır, saatler sonra bataryaların güvenli derecelere getirilmesinin hemen ardından Tesla’nın Nevada’da bulunan fabrikasına taşındı. Kazada yararlanan tır sürücüsünün ise hastanaye kaldırıldığı söyleniyor.

Westbound Interstate 80 reopened more than 13 hours after a Tesla Semi caught fire east of Nyack early Monday, the Cal Fire said. Eastbound I-80 remains closed.



Read more here: https://t.co/f11gJBbmWS pic.twitter.com/b6f8qjcoPw