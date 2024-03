Tesla Model Y Avrupa Fiyatları Zamlanıyor: Türkiye Fiyatı Etkilenecek mi?

Tesla, geçtiğimiz günlerde Model Y fiyatının yakında zamlanacağını duyurdu. Türkiye'deki Model Y fiyatları yaklaşık iki hafta önce güncellenmiş ve artmıştı.

Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göre yaklaşık olarak 2.000 euro civarında bir zam çok yakında gelecek. Bu zammın şu an için Avrupa pazarında geçerli olacağı detayı da verildi. Ancak kur sebebiyle Türkiye fiyatlarına da aniden zam gelebilir.

Türkiye'de bu elektrikli otomobilin fiyatı modele göre 2 milyon 729 bin TL ile 3 milyon 230 bin TL aralığında değişiyor. Zaten mevcut pazarda oldukça yüksek fiyatlara sahip olan araba modelleri, Avrupa zammından da ciddi oranda etkilenebilir.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March



Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price