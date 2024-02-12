Tesla Model Y Fiyatlarında Dev İndirim: Türkiye Pazarı İçin Geçerli mi?

Tesla Model Y Türkiye fiyatları en son yeni yıl ile birlikte Ocak ayı içinde zamlanmıştı. ABD pazarında ise Tesla'nın Model Y'si yeni bir indirimle karşı karşıya. Geçici bir süreliğine ABD'deki Tesla Model Y fiyatlarına indirim yapıldı.

Güncel fiyatında bir süre indirim yapılan Model Y ile pazardaki rekabetin artması bekleniyor. Peki, markanın Y model otomobilleri ne kadar indirim aldı ve fiyatlardaki son durum ne?

Tesla Model Y Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor

Yıllar önce otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan Tesla, Türkiye'de de Model Y araçlarını satıyor. Şirketin Türkiye'deki modelleri zamlanırken, ABD pazarından yeni bir indirim haberi geldi.

Yapılan indirimin kalıcı değil, belirli bir süre için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Yurt dışından otomobil satın almayı düşünen Türkiye'deki kullanıcılar için de bir fırsat olabilecek indirim ile Model Y'nin yeni fiyatı 31.890 dolar oldu.

Son dönemde pazardaki konumunu güçlendirmek ve rekabeti artırmak isteyen Tesla'nın Türkiye'de de bazı modellerinde indirim yapılıyor. Ancak şu an geçerli olan indirim, sadece ABD pazarı için geçerli.

Yapılan son indirim ile birlikte Tesla'nın "ucuz" elektrikli araba satışı için mantıklı bir hamle yaptığını söylemek mümkün. Ekim 2022'de 65 bin 990 dolara satılan Tesla Model Y, teşvik indirimi ile 38 bin 90 dolara kadar geriledi.

Yeni yapılan indirimle birlikte 31.890 dolar olan modelin Ekim 2022'den bugüne kadar %42,3 oranında fiyatlarında gerileme yaşandı.