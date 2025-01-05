Tesla'nın Yenilenen Model Y Aracının Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

ABD merkezli teknoloji devi Tesla, pek çok önemli hedefinin bulunduğu 2025 yılına hızlı bir giriş yapmak istiyor. Şirket bu bağlamda uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yenilenen Model Y aracı için elini çabul tutmakta. Bugün gelen son bilgiler ise yeni otomobil adına hazırlıkların neredeyse tamamlandığını gösteriyor.

Tesla Model Y Juniper olarak adlandırılması beklenen yeni aracın bazı teknik özellikleri ve muhtemel fiyatı kısa bir süre öne sektörel kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Yeni Model Y Juniper, Beklenenden Daha Uygun Bir Fiyatla Satışa Sunulacak

Tesla'nın çok yakında piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Model Y Juniper için düzenlenen sipariş sayfası geçtiğimiz saatlerde sızdırıldı. Paylaşılan görüntülere göre yeni araç, 3 farklı paketle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Söz konusu versiyonların fiyatları, daha öncesinde konuşulan rakamlara göre nispeten daha düşük.

Bunlardan ilki olan Long Range Rear-Wheel Drive, 46.990 dolar karşılığında satışa sunulacak. Long Range All-Wheel Drive ve Performance All-Wheel Drive versiyonları ise sırasıyla 49.990 ve 54.490 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Bununla birlikte yeni modelin bazı önemli özellikleri de sızıdırılan sayfa neticesinde gün yüzüne çıktı. Aktarılanlara göre yeni Model Y Juniper, 650 kilometrelik mezinfil mesafesiyle bu alanda en iyi Tesla araçlarından biri olacak. Maksimum hızı 217 km/s olarak belirlenen yeni otomobil, 0-100 km arası hızlanmasını sadece 5.5 saniye'de tamamlayabilecek.

Öte yandan sipariş sayfasında göze çarpan bir diğer detay ise ilk olarak Juniper modelinde göreceğimiz Altın Metalik renk seçeneği. Eski Model Y'ye kıyasla daha sportif bir görünüm kazanan yeni araç, mevcut renk seçeneğiyle epey dikkat çekecek gibi gözüküyor.

Peki siz bu yeni Tesla Model Y Juniper ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...