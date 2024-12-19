Tesla, Model Y'nin Yeni Versiyonunu Üretmeye Başlıyor 6 Koltuklu Yeni Model de Yolda!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sektör adına epey hareketli geçeceğini düşündüğümüz 2025 yılı için çalışmalarına resmen başladı. Ünlü marka ilk olarak, uzun bir süredir gündemde olan yeni Tesla Model Y Juniper aracının seri üretimine odaklanmış durumda

Sevilen Model Y aracının makyajlanmış bir versiyonu olarak öne çıkan yeni Juniper, tasarımsal anlamda önemli değişiklikler içerirken, performans alanında da yeni geliştirmeleri beraberinde getiriyor.

Tesla Model Y Juniper, Ocak 2025'te Seri Üretime Geçiyor

Çin merkezli bazı kaynaklar, Tesla merakla beklenen yeni aracının seri üretimini ne zaman ve nerede gerçekleştireceğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre yeni Model Y Juniper, 2025'in ocak ayında Şangay'daki Gigafactory üretim tesisindeki bantlardan geçmeye başlayacak.

Aktarılanlara göre yeni otomobil, iç ve dış tasarım açısından Model Y'ye bir dizi önemli değişikliğe sahip olacak. Bununla birlikte aracın batarya kapasitesi, motor performansı ve otonom sürüş alanlarında da önemkli iyileştirmelerle geleceği öne sürülüyor.

Öte yandan Tesla'nın 2025 yılının sonunda yeniş bir Model Y versiyonunu daha piyasaya sürmeye hazırlandığı da ortaya atılan iddialar arasında. Söylentilere göre Tesla'nın üretimi için önemli tedarik anlaşmalarına imza attığı bu model, 6 koltuklu ve geniş bir iç mekana sahip olmasıyla fark yaratacak.

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