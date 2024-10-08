Türkiye'de Tesla Model Y'ye Zam Geldi: Fiyatı Ne Kadar Oldu?
En popüler elektrikli otomobillerden biri olan Tesla Model Y'ye zam geldi. Peki, Tesla Model Y'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y isimli elektrikli otomobili satın almak isteyen kişiler için üzücü bir gelişme yaşandı. Tesla tarafından alınan karar sonrasında Model Y'ye zam geldi.
Zam Sonrası Tesla Model Y Güncel Fiyatı
- Model Y Arkadan Çekiş:
1.791.451 TLyerine 1.866.203 TL
- Model Y Long Range:
3.081.120 TLyerine 3.209.741 TL
- Model Y Performance:
3.334.733 TLyerine 3.473.990 TL
Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında zirvede yer alan Model Y'nin tüm sürümlerinin fiyatı önemli ölçüde arttı. 455 kilometreye kadar menzil sunan "Arkadan Çekiş" isimli sürüm 1.791.451 TL'den 1.866.203 TL'ye yükseldi.
533 kilometreye kadar menzil ve 217 km/s azami hız sunan "Long Range" isimli sürüm zamdan önce 3.081.120 TL'ye alınabiliyordu. Bu fiyat, zam sonrasında 3.081.120 TL'ye yükseldi.
514 kilometreye kadar menzil ve 250 km/s azami hız sunan "Performance" isimli sürüm zamdan önce 3.334.733 TL'ye alınabiliyordu. Bu sürüm artık 3.334.733 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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