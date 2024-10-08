Türkiye'de Tesla Model Y'ye Zam Geldi: Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y isimli elektrikli otomobili satın almak isteyen kişiler için üzücü bir gelişme yaşandı. Tesla tarafından alınan karar sonrasında Model Y'ye zam geldi.

Zam Sonrası Tesla Model Y Güncel Fiyatı

Model Y Arkadan Çekiş : 1.791.451 TL yerine 1.866.203 TL

: yerine 1.866.203 TL Model Y Long Range : 3.081.120 TL yerine 3.209.741 TL

: yerine 3.209.741 TL Model Y Performance: 3.334.733 TL yerine 3.473.990 TL

Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında zirvede yer alan Model Y'nin tüm sürümlerinin fiyatı önemli ölçüde arttı. 455 kilometreye kadar menzil sunan "Arkadan Çekiş" isimli sürüm 1.791.451 TL'den 1.866.203 TL'ye yükseldi.

533 kilometreye kadar menzil ve 217 km/s azami hız sunan "Long Range" isimli sürüm zamdan önce 3.081.120 TL'ye alınabiliyordu. Bu fiyat, zam sonrasında 3.081.120 TL'ye yükseldi.

514 kilometreye kadar menzil ve 250 km/s azami hız sunan "Performance" isimli sürüm zamdan önce 3.334.733 TL'ye alınabiliyordu. Bu sürüm artık 3.334.733 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Tesla'nın Model Y otomobiline gelen yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.