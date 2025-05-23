Tesla Türkiye'yi Şaşırttı: Yeni Model Y'de Uygulanan Sınırlı Stok Stratejisine Tepkiler Var

ABD merkezli teknoloji devi Tesla, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni Model Y aracını Türkiye'de satışa sundu. Yeni elektrikli otomobil, dikkat çeken özellikleri ve tabii ki yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi sayesinde kısa sürede büyük ilgi görmeyi başardı. Ancak bu süreçte yaşanan bir takım stok ve teslimat sorunları, şirketin bazı müşterilerden tepki almasına neden oldu.

Aktarılanlara göre yeni Tesla Model Y’nin Türkiye satış sürecinde yaşanan yüksek ilgi, bazı sistemsel sıkıntıları da beraberinde getirdi. Araca yönelik talebin tahmin edilenden fazla olması ve markanın otomobilleri daha hızlı teslim etmek için uyguladığı sınırlı stok stratejisi bazı kullanıcıların otomobili satın almasını zorlaştırdı.

Yaşanan Sorunlar Yeni Teslimat Düzenlemesinden Kaynaklanıyor

Bilmeyenler için Tesla, Türkiye’de yeni Model Y’yi doğrudan sipariş yöntemiyle değil, hazırda bulunan ve teslim edilmeye hazır stoklar üzerinden satıyor. Bu sistem, alışılagelmiş ön sipariş düzeninden farklı olduğu için eleştirilerin odağı haline gelmiş duruma. Bu tercihin arkasındaki temel neden ise Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu “45 gün kuralı”.

Buna göre, satıcılar sipariş formu düzenlemeden herhangi bir ödeme talep edemiyor. Ayrıca, kapora alınan araçların 45 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. Teslim tarihine yedi gün kalana kadar satış bedelinin yüzde 10’undan fazlası da kapora olarak alınamıyor ve alıcılar sipariş tarihinden itibaren 14 gün içinde ceza ödemeden iptal hakkına sahip oluyor.

Ancak Tesla’nın bu yasal çerçeveye uyum sağlamak amacıyla geliştirdiği envanter temelli satış modeli, özellikle dün akşam gerçekleşen satışta büyük tepki topladı. Yeni stokların duyurulduğu saatte birçok kullanıcı resmi internet sitesine erişmekte zorlandı. Bununla birlilkte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi stoklar dakikar içerisinde tekrardan tükendi.

İlginç bir şekilde, yalnızca VPN kullanarak sisteme giriş yapılabildiğini belirten kullanıcılar oldu. Tesla sahipleri ve potansiyel alıcılar tarafından oluşturulan çevrimiçi gruplarda bu durum yoğun şekilde eleştirildi. Peki siz Tesla'nın yeni satış stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...